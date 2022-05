Sanne en Korneel strijken met PodoFit neer in Lindenhof

Sanne Claerhout en Korneel Van Den Driessche maakten met hun voetenpraktijk PodoFit een nieuwe sprong voorwaarts: vanaf nu wonen én werken ze in het Lindenhof. “We vonden hier alles wat we zochten.”

Korneel Van Den Driessche (26) behaalde in 2017 zijn bachelor podologie aan de Arteveldehogeschool, Sanne Claerhout (27) volgde de opleiding Sport en Bewegen aan Howest en specialiseerde zich daarna als voetverzorger bij Syntra. In het dagelijkse leven zijn ze ook een koppel. “We hebben elkaar heel toevallig leren kennen op onze allereerste werkplek: Korneel was toen mijn vervanger”, glimlacht Sanne.

Het klikte tussen de twee, en toevallig bleken ze voor dezelfde branche – de voetjes – te hebben gekozen. “Bovendien hadden we ook in onze vrije tijd dezelfde interesses: Korneel en ik zijn bijvoorbeeld allebei grote natuurliefhebbers”, zegt Sanne. Ze waren kortom voorbestemd om elkaar te ontmoeten. “Precies of het moest zo zijn.”

Sinds 1 juli vorig jaar hebben ze hun eigen voetenpraktijk. “We zijn met PodoFit gestart bij mijn mama, die in Uitkerke woont”, vertelt Sanne. “Blij dat we het op die manier hebben aangepakt, want het gaf ons de kans om rustig te groeien. Ondertussen hadden we in Uitkerke wel een mooi klantenbestand opgebouwd, dat we nu meenemen naar hier.”

Elkaar aanvullen

Hier, dat is het Lindenhof in Uitkerke. Sanne en Korneel wonen er ook.

“Na een hele tijd zoeken – we wilden een woonst met praktijkruimtes, in een rustige buurt – viel ons oog op dit pand en het leek ons ideaal. Ook de ligging is perfect wat we voor ogen hadden: we willen zo vlug mogelijk eens de tijd nemen om de polders te gaan verkennen”, klinkt het.

Vooral voor Korneel, een Kortrijkzaan, is de omgeving nieuw. “Maar ik voel mij hier al helemaal thuis. Een babbeltje doen bij de slager, dat hoort er in Zuienkerke blijkbaar ook bij en da’s leuk”, glimlacht hij. In de praktijk vult het koppel elkaar aan. “Een medisch pedicure verzorgt niet alleen nagels, eelt en likdoorns, maar voert ook gespecialiseerde behandelingen uit bij ‘risicovoeten’”, legt Sanne uit. “Eigenlijk is het een onderdeeltje van de podologie, maar er zijn ook pathologieën waar je niet mee bij een podoloog terecht kan. Ingegroeide nagels of schimmelnagels, bijvoorbeeld.”

Korneel is onder meer gespecialiseerd in steunzolen. “Aangezien het overlapt, is het wel fijn dat we elkaar om raad kunnen vragen en mensen met specifieke klachten kunnen doorverwijzen. In Uitkerke hadden we al wel wat naambekendheid opgebouwd, maar dit is voor ons een nieuwe sprong voorwaarts”, besluit het koppel.