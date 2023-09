Rusthuis Sint-Vincentius stelt vernieuwde keuken en nieuwe vleugel voor tijdens opendeurdag

Rusthuis Sint-Vincentius in Zulte stelde in een drukbezochte opendeurdag de vernieuwde keuken en een volledig nieuwe vleugel voor. Er zijn 26 nieuwe kamers, een binnentuin en een belevingskeuken. “Onze bewoners kunnen nu ook meegenieten van de geuren van het koken”, zegt directeur Hervé Van Doorselaere.

De nieuwe vleugel werd in april in gebruik genomen en was in geen tijd volzet. “Er werden 26 kamers bijgebouwd, drie oude moesten verdwijnen om verbindingsgangen te maken”, legt directeur Hervé Van Doorselaere uit. “Dat brengt het totaal aantal kamers op 103. Door deze uitbreiding zijn we nog op zoek naar extra verplegend en verzorgend personeel. Ons huidig team levert fantastisch werk maar we kunnen altijd extra helpende handen gebruiken.”

Bij de nieuwe vleugel is ook een terras en een binnentuin voorzien. In de tuin is plaats voorzien om een moestuintje aan te leggen voor bewoners met groene vingers, met of zonder rolstoel. Verder is er ook een belevingskeuken voor kookactiviteiten, eveneens met voorzieningen voor rolstoelgebruikers.

“Vroeger deden we ook al regelmatig kookactiviteiten maar dat beperkte zich tot groenten snijden, aardappelen schillen of deeg maken aan tafel”, gaat directeur Van Doorselaere verder. “Eens de soep echt gemaakt moest worden of de cake in de oven ging, moest dit in onze gewone keuken gebeuren, zonder de bewoners. Nu kunnen ze het hele proces meemaken en ook genieten van de geur, heel belangrijk voor mensen die bijvoorbeeld niet meer goed zien.”

De algemene keuken van het rusthuis werd uitgebreid en uitgerust met nieuwe toestellen, onder meer een kar die eten zowel koud als warm kan houden. In de nabije toekomst komt er bij het rusthuis ook nog een dagverzorgingscentrum voor vijftien bewoners. (JF)