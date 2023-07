Roeselare voorziet deze zomer zonnecrème op publieke plaatsen: “Al 27 scholen tekenden in op het aanbod”

De stad Roeselare zet dit jaar verder in op gratis zonnecrème op publieke plaatsen. Naast de SMOTspot die je kan vinden op het Stationsplein naast de Zomerspeelplaats, worden ook de preventieboxen voorzien van nieuwe dispensers. Daarbovenop kunnen alle Roeselaarse scholen vanaf deze zomer intekenen op dispensers met zonnecrème die aangeboden worden door de Stad.

Preventie

UV-bescherming is van groot belang tijdens mooie en zonnige dagen. Daarom zet Stad Roeselare in op het gratis beschikbaar maken van zonnecrème. Dit gebeurt, net zoals vorig jaar, tijdens de zomervakantie aan de Zomerspeelplaats op het Stationsplein.

Maar ook de preventieboxen die ingezet kunnen worden tijdens evenementen zijn voorzien van gratis zonnecrème. Ben je dus organisator van een evenement? Aarzel dan zeker niet om dit aan te vragen!

“Door gratis zonnecrème aan te bieden, willen we graag inspelen op een nood die ouders en scholen zelf hebben ervaren” – Schepen Michèle Hostekint (Vooruit)

De gratis zonnecrème is er voor iedereen en tijdens de zomer van vorig jaar werd zo’n 5.000 keer gebruik gemaakt van de SMOTspot aan de Zomerspeelplaats. Deze cijfers werd gemonitord door de dispenser zelf.

Smeren in school

Tijdens het schooljaar, bijvoorbeeld op de speelplaats, vertoeven leerlingen vaak enige tijd in de zon. Omdat niet alle leerlingen steeds zonnecrème op zak hebben, werd aan de stad gevraagd of er mogelijkheden zijn hier preventief op in te zetten. Alle lagere en secundaire scholen uit Roeselare kunnen tot 15 juli een gratis dispenser met eerste vulling aanvragen aan de Stad. Op het einde van de zomer zullen deze dan een plaats krijgen op de speelplaats, want ook bij de start van het nieuwe schooljaar zijn er nog heel wat zonnige dagen.