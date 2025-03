Rode Kruis afdeling Koksijde deelt brevetten uit: “De opgedane kennis kun je op veel plaatsen gebruiken”

Zestien cursisten kregen hun brevetten toegekend na het volgen van een cursus bij het Rode Kruis afdeling Koksijde.

“De cursus is hoofdzakelijk een praktijkcursus, maar een beetje theorie is natuurlijk nodig”, zegt lesgeefster Ann Duyck. De cursus bestaat uit een deel eerste hulp (12 uur) gevolgd door een evaluatie, daarna een tweede deel helper, ook 12 uur, eveneens gevolgd door een evaluatie. Als men geslaagd is voor de evaluaties, krijgt men een brevet Eerste Hulp en een brevet Helper.

De motivatie van de cursisten om de cursus te volgen is uiteenlopend. Dat gaat van: ik zorg soms voor mijn kleinkinderen en wil weten wat te doen als er iets voorvalt, of ik ga een opleiding in de zorg volgen en dit kan daar heel goed van pas komen, of het interesseert mij, als er eens iets gebeurt, wil ik kunnen helpen, of ik wil vrijwilliger worden bij het Rode Kruis…

Simulanten

“Er zijn cursisten van alle leeftijden, zowel schoolgaande jeugd als gepensioneerden kunnen een brevet halen”, verduidelijkt lesgeefster Ann Duyck. De cursus is ook voor iedereen haalbaar. Doordat het vooral een praktijkcursus is waarin er veel met een simulant wordt gewerkt (dat is iemand die binnen het Rode Kruis een cursus heeft gevolgd om verwondingen te simuleren en daarbij ook zo realistisch mogelijk probeert te acteren), onthouden de cursisten veel beter wat ze leren en kunnen ze het dan ook veel beter toepassen in de praktijk.

“We leren reanimeren, wat te doen bij verschillende soorten verwondingen, gaande van schaafwonden, over grote bloedingen, breuken, kneuzingen, verstuikingen, brandwonden, aandoeningen zoals epilepsie, beroerte, diabetes, maar ook proberen we aan te leren om een situatie goed in te schatten en op een goede manier te alarmeren, ook hoe op een goede manier om te gaan met een slachtoffer, maar ook met omstaanders maakt deel uit van het lesprogramma”, zegt Ann.

“In principe kan men na het volgen van deze cursus vrijwilliger worden bij het Rode Kruis om zo mee te gaan op preventieve hulpacties (gaande van carnavalstoet, knuffelduik, festivals, bijvoorbeeld), maar men kan de opgedane kennis natuurlijk op vele andere plaatsen gebruiken”, zegt Ann. Er zijn twee cursisten (Jerko en Brent) die zich ondertussen al aangesloten hebben bij de hulpdienst.

Volgende cursus

De volgende cursus in Koksijde start op donderdag 11 september, telkens van 19 uur tot 22 uur en gaat door in de Loppenszaal in Koksijde-Dorp (achterkant oud politiekantoor). Patrick Sercu en Ann Duyck zijn de lesgevers, Patrick is ook simulant. “We krijgen hulp van Ann Verberckmoes van de afdeling Nieuwpoort en van onze voorzitter Joseline Deckmyn die ook lesgever is. Ook zijn er enkele simulanten van andere afdelingen die komen helpen”, voegt Ann er nog aan toe. (JT)

De cursus zelf is gratis, alleen het handboek is betalend aan een democratische prijs. (inschrijven door te mailen naar vorming@koksijde.rodekruis.be)