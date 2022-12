Revalidatieziekenhuis KEI viert de 65ste verjaardag: Een ‘kei’ in zorg op maat

Het revalidatieziekenhuis KEI (Koningin Elisabeth Instituut) blaast dit jaar 65 kaarsjes uit. Hoewel het oorspronkelijk werd gebouwd als sanatorium voor patiënten met beendertuberculose, is KEI geëvolueerd tot een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis met 165 bedden. Sinds maart staat Sabine De Brabant er aan het roer als de nieuwe directeur.

Over hoe het KEI in al die jaren is geëvolueerd kan hoofdverpleger Hans George wel iets meer vertellen dan de nieuwe directeur. “Ik ben hier al 42 jaar aan de slag, waarvan 27 jaar als diensthoofd”, vertelt Hans. “In de jaren 1930 besliste het Nationaal Werk ter Bestrijding der Tuberculose om in de wijk Groenendijk, bij het strand, een sanatorium voor patiënten met beendertuberculose te bouwen. Het gloednieuwe gebouw werd echter niet in gebruik genomen, want WOII gooide roet in het eten. Het werd zelfs grotendeels ontmanteld en pas jaren later werd er gestart met de herstellingswerken. De vernieuwde instelling werd pas in 1957 ingehuldigd door Koningin Elisabeth, vandaar de naam KEI.”

“In 1975 werd het ziekenhuis een vzw, beheerd door een aantal overheidspartners, en werd het accent gelegd op revalidatie. Tussen 2011 en 2018 werd het ziekenhuis volledig gerenoveerd en heringericht. Er kwam een therapievleugel, een industriële grootkeuken en cafetaria. KEI heeft zich met de jaren een stevige reputatie opgebouwd in gespecialiseerde multidisciplinaire zorg.”

Daarover weet directeur De Brabant wel alles. In het hele land zijn we bekend om onze behandeling van patiënten met COPD (Chronische obstructieve longziekte). We hebben ook een team dat instaat voor de neurologische revalidatie van mensen die een hersenberoerte (CVA) hebben gehad en voor locomotorische revalidatie, onder meer van heupen, knieën, schouders, complexe fracturen enz. Naast respiratoire, cardiale en locomotorische revalidatie helpen we ook de levenskwaliteit verbeteren bij mensen met psychogeriatrische problemen, zoals beginnende of acute verwardheid.”

Samenwerking

Recent fietsten medewerkers en patiënten zich in de kijker met een fietsmarathon op World COPD Day. Dokter Kristel De Paepe werkt al 20 jaar in het KEI en is een ‘kei’ inzake longziekten en cardiopulmonaire revalidatie. “COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een ziekte die zich geleidelijk aan manifesteert en de luchtwegen vernauwt. Hier pakken we alle aspecten aan en focussen we op de ademhaling, kine en conditietraining om de levenskwaliteit te verbeteren.”

Directeur Van Brabant benadrukt: “Om die gespecialiseerde zorg aan te bieden is een goede samenwerking van groot belang. In eerste instantie tussen het team kine, ergo en artsen, maar ook met het ziekenhuis A2 West Veurne, wzc Maria Troost en Dunecluze, en er zijn kaderovereenkomsten met andere ziekenhuizen.“ (Myriam Van den Putte)

