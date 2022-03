Residentie Zuidburg houdt Open Huisdag met rondleidingen

Op zondag 20 maart worden er tussen 13 en 17 uur om het half uur rondleidingen gegeven in de residentie Zuidburg langs de Zuidburgweg in Veurne. Tijdens de rondleiding kunnen de bezoekers kennismaken met de verschillende faciliteiten die de residentie te bieden heeft, ook kan er een praatje gemaakt worden met enkele bewoners die de bezoekers graag informeren over de activiteiten en de voorzieningen in de assistentieflats.

Zuidburg is een hoogstaand verblijf voor senioren in een familiale sfeer. Er zijn flats met één of twee slaapkamers beschikbaar, allemaal met een ruim privéterras. In Zuidburg wonen, is leven in een aantrekkelijke omgeving.

Simonne Vanhuele (87) is afkomstig uit Westvleteren en is na het overlijden van haar echtgenoot in een assistentieflat komen wonen. “Ik woont hier sinds 2019 en ben een van de oudste bewoners, ik ben zeer tevreden dat ik de stap naar een zorgflat heb gezet. De winkels zijn op wandelafstand en wie het openbaar vervoer of de trein wil nemen voor een uitstap, hoeft maar 300 meter te stappen. Ook zijn er heel wat diensten, zoals kapper, pedicure, fitness, wasserette en een restaurant-brasserie in de residentie aanwezig”, zegt Simonne.

“Ook het sociaal contact met de medebewoners is een meerwaarde, op donderdag geniet ik van een koffietafel met enkele medebewoners en wanneer familie op bezoek komt, ben ik steevast te vinden in de brasserie-restaurant voor een lekker etentje of een glas op het buitenterras. In mijn flat doe ik nog alles zelf en als er een technisch of een medisch probleem is, staan er altijd mensen klaar om te helpen.”

Proefwonen

“Eén tot drie maand proefwonen in een volledig ingericht appartement, behoort nu tot de mogelijkheden”, zegt Barbara Van Coillie, belevingsdeskundige in de residentie Zuidburg.

Tijdens de Open Huisdag worden de bezoekers verwend met koffie en versnaperingen en worden alle vragen graag beantwoord door de bewoners en het zorgteam van Zuidburg. (JTV)

Voor informatie en afspraken: zie www.zuidburg.be.