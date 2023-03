Residentie Prinsenhof in Brugge onder verhoogd toezicht: “Alle mensonterende handelingen moeten streng aangepakt worden”

De Zorginspectie heeft de voorbije weken een extra inspectieronde gedaan bij de 23 woonzorgcentra van de Franse rusthuisketen Orpea in Vlaanderen. Die keten ligt al langer onder vuur na berichten over wantoestanden. Vijf Orpea-voorzieningen stonden al onder verhoogd toezicht. Daar komen er nu volgens Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits normaal gezien twee bij, waaronder Prinsenhof in Brugge. Dat heeft de CD&V-minister dinsdag geantwoord op vragen van Freya Saeys (Open Vld) en Lise Vandecasteele (PVDA).

Rusthuisuitbater Orpea ligt al langer onder vuur. Zo waren er berichten over de wantoestanden in Frankrijk, maar ook in ons land duiken er al een tijdje verhalen op over problemen in Orpea-voorzieningen. Berichten over personeelstekorten en problemen met de kwaliteit van zorg, zoals enkele weken geleden over het woonzorgcentrum Prinsenhof in Brugge. En dinsdag doken er nieuwe verhalen van wantoestanden op in een onderzoek van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws.

“Het dossier Orpea baart me grote zorgen”, zo zei minister Crevits dinsdag in het Vlaams Parlement. De Franse groep krijgt steeds vaker de inspectie over de vloer, wat op zich al duidt op een verhoogd risico. Zo waren er vorig jaar 250 klachtinspecties bij woonzorgcentra. “37 daarvan of 14 procent gebeurden bij Orpea”, aldus de minister.

Nieuwe inspectieronde

Er was onlangs ook een nieuwe inspectieronde bij alle 23 Orpea-voorzieningen. Nog niet alle dossiers zijn binnen, maar het ziet er naar uit dat er extra voorzieningen op de ‘rode lijst’ zullen belanden. Momenteel staan al vijf Orpea-voorzieningen onder verhoogd toezicht. “Voor twee extra voorzieningen wordt de aanmaning voorbereid waardoor er ook verhoogd toezicht zal komen. 7 van de 23, dat is heel veel. Dat is disproportioneel”, aldus minister Crevits.

Eén van de twee betrokken voorzieningen die wellicht bijkomend onder verhoogd toezicht komt is Prinsenhof in Brugge. Daar blijkt uit de extra inspectie dat er wel verbetering is op het vlak van infrastructuur, maar dat er nog steeds tekorten zijn op vlak van zorg.

“Alle mensonterende handelingen moeten streng aangepakt worden”, reageert Open Vld-politica Freya Saeys. Volgens Lise Vandecasteele (PVDA) bewijzen de wantoestanden bij Orpea dat “commercie geen plaats heeft in de zorg”. Ook Vooruit-parlementslid Hannes Anaf benadrukt de “structurele problemen” bij Orpea. “Men maakt de zorg ondergeschikt aan de winst”, aldus Anaf.