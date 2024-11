Relaxatiehuis en Het Klaverhof brengen ‘Relaxuniek’: “Massage aan de haard in het Klaverhof”

Relaxatiehuis uit Roesbrugge en het Klaverhof uit Haringe slaan de handen in elkaar en organiseren ‘Relaxuniek’ op zaterdag 14 en zondag 15 december. “Massage aan de haard in het Klaverhof, ook overnachten en ontbijten zijn extra’s die mogelijk zijn”, vertelt Lies Desmedt van Relaxatiehuis.

Het Klaverhof, dat is een sfeervolle boerderij die je als vakantiewoning kan huren tot 18 personen in Haringe. Bij Relaxatiehuis kan je dan weer terecht voor rustgevende massages. Lies begon in 2021 met Relaxatiehuis. Ze stelt haar huis open om mensen te ont-moeten.

“Ik geef relaxatiemassages ondersteund door etherische oliën. De samenstelling van de olie verschilt van persoon tot persoon en werkt tot diep in de bloedbanen. Daarnaast kan je bij mij ook terecht voor reiki-sessies. Ik breng jouw energie graag thuis in jouw lichaam. Samen gaan we op weg naar innerlijke rust in balans”, legt Lies uit.

“Sabine Rouseré van het Klaverhof en ikzelf besloten om opnieuw de handen in elkaar te slaan. Onze gelijkaardige samenwerking van vorig jaar viel in de smaak. Wij verbinden en vinden meestal onze weg naar elkaar. Nu gebeurt dat opnieuw in de vorm van relaxuniek”, gaat Lies voort. “Relaxuniek is voor mij een andere locatie om te masseren waar ik anders niet de kans toe krijg. Maar ook is relaxuniek arrangementen op maat. Ook met valentijn geven wij opnieuw een arrangement. En hoe kan je het feest van de liefde beter vieren dan in rust en gezelligheid, bij het ont-moeten van elkaar?”

Uniek

“Iedereen kan boeken, alleen of in duo. Dit kan aangevuld worden met een aperoplank en/of bubbels, maar ook met overnachting. Het unieke is dat je kan overnachten in een vakantiewoning die anders niet te huur is, behalve voor grote groepen. Maar ook dat je er kan genieten bij het haardvuur van een massage en dan gezellig kan nagenieten. Mensen mogen rust en gezelligheid verwachten, want daarvoor staan wij garant.” (LBR)

Je betaalt 120 euro per persoon voor de massage. Boeken gebeurt op www.relaxatiehuis.be.