Psychiatrisch Centrum Menen verdubbelt aantal crisisbedden

Het Psychiatrisch Centrum Menen breidt het aantal bedden in zijn gesloten crisisafdeling fors uit. Die afdeling neemt personen op die in een acute psychiatrische crisissituatie verkeren en nood hebben aan een beschermende en veilige omgeving.

“Als modern psychiatrisch ziekenhuis willen we de vinger aan de pols houden en ons aanbod afstemmen op de vraag die er vanuit de samenleving komt”, zegt algemeen directeur Serge Deboever.

Momenteel zijn er 10 crisisbedden beschikbaar op de Cura, de ‘High Intensive Care’-afdeling van het PCM. Vanaf 20 maart 2023 wordt deze gesloten crisisafdeling uitgebreid tot 22 bedden. “Hiermee gaan we in op de oproep van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de residentiële zorg in de psychiatrische ziekenhuizen te intensifiëren en dus meer handen aan het bed te voorzien.”

Een-op-eenbegeleiding

De Cura zal uitgerust zijn om mensen vanaf 18 jaar in een rustgevende omgeving een-op-een te begeleiden tijdens onveilige situaties. Opnames zijn 24 uur per dag en 7 dagen op 7 mogelijk.

“Het gaat bijvoorbeeld om personen waarbij een gedwongen opname bevolen wordt; om personen waarbij de kans op zelfmoord, agressie of risicovolle impulsiviteit als zeer hoog wordt ingeschat of om mensen met een zware psychotische opstoot of maniforme toestand. Dit kan al of niet voorkomen in combinatie met middelenmisbruik, een tendens die we duidelijk vaststellen bij heel veel personen.”

De opname in de Cura wordt zo kort mogelijk gehouden. Eens de crisis gestabiliseerd is, wordt de patiënt doorverwezen naar een van de gespecialiseerde afdelingen van het PCM, naar een andere setting buiten het ziekenhuis, of naar huis al dan niet met ambulante vervolgzorg.”