Project ‘Warme Arm’ van Veurns ziekenhuis haalt finale in wedstrijd ‘Zorgvinding’

Met het project de ‘Warme Arm’ schopte het team van AZ West Veurne het tot de finale van de wedstrijd Zorgvinding van In4care rond het thema ‘dementie’. Deze gehaakte ‘warme arm’ is bedoeld om mensen met ernstige dementie gerust te stellen als ze in het ziekenhuis belanden, weg van hun vertrouwde thuisomgeving.

Dementie is een actueel thema, want maar liefst 1 op 5 mensen loopt het risico om ooit dementie te krijgen. Bij vrouwen is die kans zelfs 1 op 3. In4care vzw ging dit jaar de samenwerking aan rond dit thema met de Alzheimer Liga Vlaanderen en koppelde er de projectoproep ‘Zorgvinding’ aan. Bedoeling is mensen te stimuleren tot innoverende initiatieven die de zorg en levenskwaliteit voor mensen met dementie en hun mantelzorgers verbeteren.

Tine Seys, verpleegkundige geriatrie, weet hoe stresserend een ziekenhuisopname kan zijn voor patiënten met vergevorderde dementie. “Weg uit hun gekende thuisomgeving ervaren ze sneller onrust, maar ook angst en depressie”, weet Tine. “Ik haak graag en maak knuffels voor anderen. Sinds kort geef ik workshops. Een vriendin die referentiepersoon dementie is, speelde me het patroon door van de gehaakte arm. Ik maakte een prototype, stapte ermee naar de directeur verpleging en het kwaliteitsteam, en ze waren meteen enthousiast. Dat stimuleerde mij om hiermee verder te gaan.”

Geur toevoegen

“Ik heb een vereenvoudigd patroon gemaakt en de arm ‘gepimpt’ met knopen, een hemd en een armband, om de patiënten meer te prikkelen. Je kunt er zelfs de geur van een partner aan toevoegen. De zintuigen bij mensen met vergevorderde dementie functioneren dikwijls nog goed, zeker tast en geur. Deze arm kan hen helpen om rust en genegenheid te bieden. Als de patiënt het ziekenhuis verlaat, mag de arm mee naar huis. De hoofdprijs sleepten we niet in de wacht bij de wedstrijd van In4Care, wel een finaleplaats. We gaan nu op zoek naar middelen/budget om het project verder uit te werken. Het idee speelt ook om te starten met haaklessen binnen het ziekenhuis.” (MVO)