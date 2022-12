Project Gele Doos blijkt succes in Knokke-Heist: alle 1.500 exemplaren al opgehaald

Op 21 november lanceerde de gemeente Knokke-Heist het project Gele Doos. Iedere thuiswonende 75-plusser kreeg een brief om zijn Gele Doos af te halen in het Sociaal Huis, deelnemende apotheker of ander afhaalpunt. Door de massale opkomst is de eerste voorraad van 1.500 dozen ondertussen uitgeput.

De Gele Doos is een doos met belangrijke informatie voor hulpdiensten: medische gegevens en andere relevante (contact)gegevens worden erin verzameld. Ze wordt bewaard in de koelkast van de bewoner omdat dit een gemakkelijke vindplaats is voor hulpdiensten.

Het project bleek een schot in de roos: door de massale opkomst is de eerste voorraad van 1.500 dozen ondertussen uitgeput. De tweede levering is voorzien voor midden februari 2023. (DM)

Meer info: www.eerstelijnszone.be/oostkust/geledozen.