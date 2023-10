Primeur voor AZ Sint-Jan: mugheli nu ook ingezet voor bloedtransfusies

Vanaf nu beschikt de mugheli van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV over bloedproducten om op de plaats van een ongeval een bloedtransfusie toe te dienen aan (trauma)patiënten met massaal bloedverlies. “We brengen een stukje ziekenhuis dichter bij de patiënt die vecht om zijn leven”, aldus spoedartsen dr. Filip Van Den Brande en dr. Evi Steen.

De mugheli op campus Sint-Jan wordt uitgerust met twee eenheden bloed die bruikbaar is voor elke patiënt. Deze speciale ‘ECL’s’ worden bewaard in speciaal daarvoor gevalideerde transportboxen, en daarmee voldoen we aan de wettelijke en kwaliteitsvereisten inzake transport en bewaring van bloedproducten. De transportboxen worden dagelijks gewisseld in de ziekenhuisbloedbank van campus Sint-Jan vermits de maximale bewaartermijn van de ECL’s tussen 2 °C en 6 °C in de mugheli werd vastgelegd op 24 uur. “Onze Standard Operating Procedure (SOP) verzekert dat geen enkel van die kostbare bloedzakjes verloren gaat”, aldus dr. Barbara Cauwelier, verantwoordelijke van de ziekenhuisbloedbank campus Sint-Jan.

Geen tijdverlies

Hoewel de afstand tussen de verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen niet groot is, duurt het vaak een hele tijd vooraleer de zwaargewonde of ernstig zieke patiënt in het ziekenhuis geraakt. Dr. Steen: “Dat ligt deels aan de centralisatie van de zorgverstrekking, maar vooral aan de intense zorgen die ter plekke geleverd moeten worden aan de patiënt vooraleer die naar een traumacenter kan overgebracht worden (zoals bevrijding uit een voertuig, immobilisatie van een patiënt, in kunstmatige coma brengen, …). Dr. Van Den Brande: “We willen een stukje van de zorg die we normaal in het ziekenhuis opstarten nu naar de patiënt brengen zonder hiermee extra tijd te verliezen”.

Massaal bloedverlies

Massaal bloedverlies is een levensbedreigende conditie, die agressief moet behandeld worden om de overlevingskansen van de patiënt te verhogen. Daarom werd reeds sinds 2019 het massaal transfusieprotocol (MTP) succesvol geïmplementeerd voor in-hospitaal behandeling van massaal bloedverlies. “Om de overlevingskansen van de massaal bloedende patiënt echter nog te verhogen, wordt de behandeling in heel wat landen steeds meer prehospitaal gestart”, aldus dr. Bart Lesaffre, diensthoofd MUG. De implementatie van prehospitaal bloedtransfusie in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is dan ook een primeur in België.