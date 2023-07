Primeur aan onze kust: bewoners woonzorgcentrum krijgen eigen strandcabine in De Panne

Vrijdag werd de rode loper uitgerold op het strand van De Panne voor de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Bernardus. Die rode loper leidde naar de allereerste eigen strandcabine voor de bewoners van het wzc. Daarmee haalt De Panne een primeur binnen, want nog in geen enkele andere kustgemeente kan een woonzorgcentrum uitpakken met een eigen strandcabine voor zijn bewoners.

Het initiatief groeide uit een spontaan idee en de goede verstandhouding tussen wzc Sint-Bernardus en het lokale bestuur van De Panne. Directeur Frank Vanfleteren is de gemeente bijzonder dankbaar voor de steun en de samenwerking. “Het is gewoon fantastisch dat onze bewoners nu naar zee kunnen en van zon, zee en strand kunnen genieten aan deze strandcabine! Heel wat van onze bewoners hebben hun leven lang aan zee gewoond, en hoewel ons wzc hier op een boogscheut vandaan ligt, is een uitstapje naar het strand helemaal niet zo evident. Dat wordt vanaf nu een stuk makkelijker! Deze strandcabine zal hun buitenverblijf zijn, een tweede thuis.”

Alles is voorzien

“Het is een strandcabine met alles erop en eraan: het pad ernaartoe is rolstoeltoegankelijk, want aangelegd in betonplaten, zodat er ook een stabiel terrasje met plaats voor een tafel is. In de cabine vind je alles wat er nodig is: eenvoudige maar comfortabele strandstoelen, een terrastafel, een windscherm, parasols, zonnecrème, wat drankjes… In de cabine hangt een bordje waarop duidelijk de noodnummers zijn aangegeven. Het is ook geweldig dat we een heel bevoorrechte plaats hebben gekregen, de eerste cabine dicht tegen ‘De Rampe’. Op enkele passen van de cabine zijn er sanitaire ruimtes en ook Changing Places op het Pierre Bortierplein is vlakbij. Ook daarmee had De Panne vorig jaar al een primeur: deze locatie heeft alle (gratis) faciliteiten voor mensen met bepaalde beperkingen, met verzorgingsruimtes, toegankelijk toilet, douches en een tillift.”

“Het sociale contact is nog een extra meerwaarde”

Op deze zonovergoten zomerdag straalden de eerste bewoners evenveel als de zon en klonken ze samen met de burgemeester, de directeur en een aantal medewerkers van wzc Sint-Bernardus op hun nieuwe buitenverblijf. “We kregen ook al positieve reacties van passanten”, vertellen enkele medewerkers. “Die slaan spontaan een babbeltje met de bewoners, en sommigen herkennen zelfs mensen van vroeger, die ze lang niet meer hebben gezien. Het sociale contact dat hierdoor ontstaat is nog een extra meerwaarde!”

Nog een tweede cabine?

Directeur Vanfleteren geeft nog mee: “We houden het ook heel simpel voor wie naar het strand en onze strandcabine wil: de familie en/of de bewoners kunnen gewoon de sleutel komen vragen bij het onthaal. En misschien komt er volgend jaar wel een tweede strandcabine bij!”