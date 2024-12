Prijzen woonzorgcentra blijven sneller stijgen dan pensioenen: Belle Epoque in Knokke-Heist is duurste

De gemiddelde dagprijs van een Vlaams woonzorgcentrum bedroeg op 1 september dit jaar 73,81 euro of 2.246 euro per maand. Tegenover 1 september 2023 is dat een stijging met 3,6 procent, terwijl de pensioenen maar met één indexverhoging van 2 procent stegen. Dat heeft Okra woensdag gemeld op basis van cijfers die de ouderenorganisatie opvroeg bij het Vlaams departement Zorg. Het duurste woonzorgcentrum vind je terug in West-Vlaanderen, namelijk wzc Belle Epoque in Knokke-Heist. Daar betaal je gemiddeld 4.882 euro per maand.

Sinds 1 september 2024 is een nieuwe regeling van kracht voor de prijs van een kamer in een woonzorgcentrum. Die koppelt de prijs aan de afgevlakte gezondheidsindex, of dezelfde index die de pensioenen volgt. Pas als die is overschreden, zullen rusthuizen hun prijzen kunnen aanpassen. Voordien volgden rusthuisprijzen de gewone, hogere, consumptie-index, waar bijvoorbeeld ook alcohol en brandstoffen in zitten.

De berichtgeving van de Vlaamse overheid in oktober over een stabilisering van de rusthuisprijzen met amper 2,8 procent tussen 1 mei 2023 en 1 mei 2024 blijkt te rooskleurig, aldus Okra. “Heel wat woonzorgcentra hebben hun prijzen verhoogd in de overgangsperiode tussen mei en september waarna het nieuwe systeem van indexering startte”, luidt het in de rusthuisbarometer.

Met een gemiddeld nettopensioen van 1.706 euro per maand moet de gemiddelde bewoner van een gemiddeld woonzorgcentrum 540 euro per maand bijpassen bovenop zijn pensioen om de vaste prijs van 2.245 euro per maand te kunnen betalen, becijferde Okra.

Wzc Belle Epoque

Bij Belle Epoque pakken ze uit met echte luxekamers. © KW

Er zijn per provincie maar ook per gemeente vaak forse verschillen in de kostprijs van een woonzorgcentrum, net als tussen commerciële, publieke en non-profit instellingen. Zo betaal je in Belle Epoque in Knokke-Heist gemiddeld 4.882 euro per maand en in het goedkoopste woonzorgcentrum, Sint-Jozef in de wijk Het Kiel in Antwerpen, 1.520 euro per maand.

In de provincie Antwerpen is de prijs met 2.370 euro per maand gemiddeld 5,5 procent hoger dan in de rest van Vlaanderen.