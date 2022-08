Plannen voor nieuw WZC Ter Lembeek zijn rond: “Dit is geen privatisering”

Het lokaal bestuur ging de voorbije maanden op zoek naar een partner voor de bouw en uitbating van het nieuwe woonzorgcentrum. De keuze viel op de zorgorganisatie Motena uit Roeselare, die samen met de gemeente de uitbating van het wzc op zich zal nemen. “Dit is een historische stap naar het grootste project ooit in Wielsbeke.”

Het nieuwe Ter Lembeek komt langs de Rijksweg naast het gemeentehuis en belooft een modern complex met veel groen te worden. De toekomstvisie op een nieuw woonzorgcentrum is al enige tijd topprioriteit voor Wielsbeke. Het huidige gebouw waarin Ter Lembeek huist, is op. Om een nieuwe infrastructuur te realiseren en die uitdaging zowel zorginhoudelijk, bouwtechnisch als financieel aan te gaan, zocht de gemeente de ideale partners om mee samen te werken. Die zijn zorgbedrijf Motena, dat onder meer vier woonzorgcentra in Roeselare beheert, aannemer Furnibo en Aiko Architecten.

“Voor u staat een opgetogen en goedgeluimde burgemeester”, zegt Jan Stevens (CD&V) bij de voorstelling van de plannen. “Dit is een historische stap naar het grootste project ooit in Wielsbeke, toch zeker van de voorbije en komende twintig jaar. Het gaat over mensen, over senioren in de laatste fase van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich gesteund voelen door de publieke overheid en wij hen een veilige haven aanbieden. De filosofie van hoe we ouderen opvangen is veranderd, en dat hebben we toegepast in het nieuwe Ter Lembeek.”

De filosofie van hoe we ouderen opvangen is veranderd, en dat hebben we toegepast

Het moderne woonzorgcentrum zal gerealiseerd worden langs de Rijksweg, naast het gemeentehuis in het centrum van Wielsbeke. De loodsen naast het kasteelplein, waar de technische dienst in huist, verdwijnen. Het gerestaureerde Neerhof blijft bestaan. Het wordt geïntegreerd in het nieuwe complex en zal fungeren als lokaal dienstencentrum en vergaderruimtes.

Buurt betrekken

“In totaal kunnen we 90 bedden aanbieden, in vergelijking met de huidige 71”, verduidelijkt zorgdirecteur Laurent Hostekint van Motena. “Er zullen ongeveer zes leefgroepen van 15 inwoners opgericht worden, daarbij zetten we in op kleinschalig genormaliseerd wonen, zodat men zich echt thuis zal voelen. Met een buurtgerichte benadering van het totaalconcept stimuleren we de bewoners om actief deel uit te maken van de samenleving, en wordt de afstand tussen het woonzorgcentrum en de buurt kleiner.”

Door met Motena in zee te gaan, wil de gemeente het zorgaanbod betaalbaar houden. “Het is geen privatisering, OCMW Wielsbeke is voor vijftig procent eigenaar. Motena is een sterke speler en kan op grote schaal werken, daardoor kunnen we op diverse vlakken de kosten drukken en zo een goedkoper aanbod creëren”, vertelt burgemeester Stevens.

Welzijnsvereniging

De volgende maanden finaliseert men de bouwplannen, om volgend jaar te starten met de werken. In 2025 wil men de eerste bewoners verwelkomen in het nieuwe Ter Lembeek. “De eerste belangrijke stap is dat Wielsbeke en Motena een welzijnsvereniging opstarten, van daaruit kunnen de partners beginnen met de realisatie”, vertelt algemeen directeur van Motena Steven Verdoolaege.

Het project wordt geraamd op zo’n 19 miljoen euro. Motena zal de volledige investering dragen, gemeente Wielsbeke staat in voor het creëren van parkeergelegenheid en stelt haar grond ter beschikking.