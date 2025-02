Plaatsen defibrillator bij oud-voetbalprof Anthony Van Loo (36) mislukt: “Hij is mentaal en fysiek helemaal op”

De geplande hartoperatie bij oud-voetbalprof Anthony Van Loo is mislukt. Recent doken opnieuw problemen op met zijn hart, het plaatsen van een defibrillator moest dat verhelpen. Dat gebeurde gisteren, maar is mislukt. “De moed zakt ons nu echt in de schoenen”, laat zijn vrouw Evelien van Oystaeyen op sociale media weten.

Toen uit monitoringsgegevens bleek dat het hart van Anthony Van Loo opnieuw een lek vertoonde, drong een nieuwe operatie zich op. Daarvoor had de oud-voetballer van Club en Cercle Brugge (jeugd), KSV Roeselare en KV Kortrijk alle vertrouwen in topdokter La Meire en zijn team. Maar in het UZ Jette slaagde men er deze morgen niet in defibrillator in te brengen. Tot wanhoop uiteraard voor Anthony en zijn echtgenote Evelien. In een post lucht ze haar hart. Berichtjes beantwoorden zit er niet in. “Anthony is mentaal en fysiek helemaal op.”

De dokters gaan nu op zoek naar een andere manier om het probleem te verhelpen. “Maar de pistes raken uitgeput en Anthony heeft de defibrillator nodig als bescherming.”