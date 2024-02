Personeel en bewoners van OLV Gasthuis blikken terug op verhuis van 25 jaar geleden: “Enkele personeelsleden zijn er nu nog steeds bij”

Op woensdag 7 februari vierde het woonzorgcentrum OLV Gasthuis, samen met de bewoners, de 25ste verjaardag van de verhuis van de ‘oude kliniek’ in de Gasthuisstraat naar de Ieperstraat/Bruggestraat. “Voor de gelegenheid boden we, net als elk jaar op die datum, een mosselsouper aan voor de ‘anciens’ die de verhuis nog meemaakten, en nu nog steeds deel uitmaken van ons hartverwarmend team. Dit jaar waren er dat nog 27 personeelsleden. Zij zijn er dus nog steeds bij”, zegt algemeen directeur Mieke Vandeputte.

Tijdens de mosselsouper, dat ook aangeboden werd aan de bewoners, werden heel wat herinneringen opgehaald aan de grote verhuisoperatie, die toen het nationale nieuws haalde, ook op televisie. “Frank Hauspie was toen algemeen directeur, ik was toen verantwoordelijke voor de Zorg”, zegt huidig algemeen directeur Mieke Vandeputte (52). “De verhuisdag startte onder een sneeuwtapijt, maar daar ondervonden we weinig hinder van. In de voormiddag zorgde een firma voor de verhuis van bedden en materiaal. We kregen hierbij de spontane hulp van heel wat vrijwilligers, medewerkers en scholieren. De bedden moesten in het ziekenhuis afgebroken worden, en na verhuis in de Ieperstraat weer opgemaakt worden. Alles verliep onder een strakke timing. Ook de bewonersverhuis werd minutieus voorbereid. Tussen 12 en 16 uur verhuisden de 105 bewoners naar de nieuwe locatie, en naar hun nieuwe kamer.”

Woonzorgcentrum

In de voorbije 25 jaar evolueerde de vzw OLV Gasthuis van een rusthuis naar een woonzorgcentrum met uitgebreide dienstverlening.

Tussen 1999 en 2012 evolueerde men van 105 naar 142 woongelegenheden, waaronder sinds 2008 zes zorgflats. In diezelfde periode groeide het aantal kamers voor kortverblijf van één naar zes. In 2000 startte de Dagverzorging De Plataan. Eind 2001werden de zeventien assistentiewoningen Fioretti in een nieuw gebouw in de Bruggestraat in gebruik genomen. In 2018 was de nieuwbouw van het wzc Emmaüs langs de Oostlaan klaar voor ingebruikname.

Ondertussen 203 bewoners

Alles samen verblijven er nu 203 bewoners (129 in de Ieperstraat en 74 in Emmaüs, red.), die begeleid worden door 235 personeelsleden.

Daarnaast zijn er 150 tot 180 patiënten die verzorgd worden door de thuisverplegingsdienst (sinds 2007), en komen vijftig tot zestig mensen naar de Dagverzorging in De Plataan. “We bieden een waaier aan diensten, om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden van onze cliënten. Ondertussen evolueren we ook naar meer samenwerking met andere organisaties, met als doel de zorgvrager zo goed mogelijk te helpen”, besluit Mieke Vandeputte.