Paramedisch centrum De Krokus opent de deuren: Kinepraktijk De Krokus in het nieuw in Nisus

Kinepraktijk De Krokus heeft vorige week zaterdag in de Zedelgemsestraat 3 in Ruddervoorde officieel haar deuren geopend. Daarmee is een lange transformatie van een gedeelte van het sportcentrum Nisus voltooid.

Groepspraktijk De Krokus is een dynamisch en ervaren team, bestaande uit kinesitherapeuten, thuisverplegers en -verpleegsters, een psychologe en een personal trainer met elk hun eigen specialisaties. De praktijk beschikt sinds een drietal jaar over twee vestigingen, in Zedelgem en Ruddervoorde. “Noem ons gerust een paramedisch centrum”, zegt Jan Coture. “Een professionele en vakkundige aanpak is ons doel, voor volwassenen én kinderen.”

In Zedelgem beschikt De Krokus over een moderne infrastructuur, met negen behandelruimtes en twee grote oefenzalen die ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk zijn. “Voor iedere specialisatie gebruiken we aangepaste materialen en apparaten”, zegt Coture.

Die visie werd doorgetrokken naar de tweede locatie, in Sportcentrum Nisus in Ruddervoorde. Daar begon het ooit met één behandelingskamer. Ondertussen is de oorspronkelijke fitnesszaal volledig aangepast en beschikt De Krokus over een aantal behandelruimtes voor manuele therapie, orthopedische revalidatie, cardiale revalidatie en sportkine. (GST)

www.dekrokus.be, 050 70 89 77