Ouderenweek in wzc Riethove en LDC Biezenbilk: “Het moment om senioren extra in de watten te leggen”

In Oudenburg zetten wzc Riethove en LDC Biezenbilk de ouderen in de spotlights met een gevarieerd programma vol feestelijke activiteiten ter gelegenheid van de jaarlijkse Ouderenweek.

“Het is traditie om tijdens de Ouderenweek extra aandacht te geven aan onze bewoners”, vertelt Tamara Glorieux, ergotherapeute in het woonzorgcentrum Riethove. “De feestweek begon vandaag met een dragqueenshow. ‘The Rising Stars’ verrasten de bewoners met een kleurrijk en levendig optreden. Morgen dinsdag is een bijzondere dag voor bewoonster Marcella, die haar 102ste verjaardag viert met een groots feest.”

Wekelijkse bingo

“Op woensdag volgt de wekelijkse bingo die voor deze gelegenheid in een feestelijk jasje wordt gestoken, met diverse mooie prijzen voor de gelukkige winnaars. Dan op donderdag kunnen alle bewoners en geïnteresseerden om 15 uur terecht in de cafetaria van Riethove voor een modeshow, gepresenteerd door marktkramer Kristof, die een nieuwe collectie kleding toont. Vrijdag krijgen de bewoners dan de kans om van dichtbij enkele roofvogels te bewonderen tijdens een workshop in de leefruimte van het woonzorgcentrum.”

Later die dag, in het lokaal dienstencentrum Biezenbilk, wordt de Ouderenweek voortgezet met de jaarlijkse manillenkaarting, een gezellige prijskaarting. Deze activiteit kost 3 euro en vooraf inschrijven is verplicht. Dit kan via biezenbilk@oudenburg.be of op het nummer 059 40 19 95.

Filmvoorstelling

De Ouderenweek is steeds speciaal. “Het is een moment waarop we de senioren eens extra in de watten leggen. Zondag sluiten we de week feestelijk af met een filmvoorstelling ‘Cinema Vyvey’, georganiseerd door de Erfgoedkring”, licht Britt Verburgh, centrumleidster in het lokaal dienstencentrum Biezenbilk toe. “We zijn erg trots op het gevarieerd programma dat we kunnen aanbieden tijdens de Ouderenweek”, zegt Tamara nog. “We genieten samen met hen van allerlei leuke en verrassende activiteiten.”