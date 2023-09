Oudenburgs nieuw woonzorgcentrum Bloemenhof ontvangt eerste bewoners

Maandag 4 september was een grote dag voor directie, personeel en vooral de residenten van wzc Bloemenhof in Oudenburg, want de eerste bewoners namen hun intrek in het nieuwe woonzorgcentrum.

“We mochten maandagvoormiddag al vijf bewoners, allemaal Oudenburgenaars, ontvangen”, vertelt directeur Dieter Claus, die samen met zijn personeel uitkeek naar deze dag. “We zijn er met volle goesting aan begonnen; het is precies onze eerste schooldag. We hebben al een teambuilding gehad en het is precies alsof we elkaar al lang kennen.”

De maaltijden worden in de cafetaria geserveerd of voor wie dat wil op de kamer. “Het is echter belangrijk dat onze bewoners samen komen en sociaal contact hebben”, zeggen de verpleegkundigen. “’s Morgens en ’s avonds is er buffet en ’s middags een menu. Voor de eerste dag was er juliennesoep, puree met worteltjes en worst.”