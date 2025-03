Osteopathie Eline Dhondt biedt kwaliteitsvolle therapie: “Werk is mijn grootste passie”

In het pand in de Lijsterlaan waar vroeger Chocolaterie Hannes D’Heedene was gevestigd, vind je sinds kort Osteopathie Eline Dhondt. Kwaliteitsvolle en cliëntgerichte therapie aanbieden, is haar prioriteit.

Eline Dhondt (38), van Gent afkomstig, is samen met Stijn Vervaeke en de mama van Ats (6) en Lio (5). “Van kindsbeen af ben ik geïntrigeerd door de statiek en de manier waarop mensen – en dan vooral dansers – bewegen”, stelt Eline. “Mijn studies lichamelijke opvoeding en later ergotherapie in de fysieke revalidatie hebben die fascinatie enkel gevoed en mij uiteindelijk verder gedreven om de studie osteopathie aan te vatten.”

“Momenteel ben ik tewerkgesteld als deeltijds ergotherapeut in het AZ Maria Middelares in Gent, waar ik vooral actief ben op het gebied van rug- en sportrevalidatie en orthopedie. Ik geef pilates (zowel in groep als privé) in de regio Nazareth-Deurle-Sint-Martens-Latem, ben actief als gastdocent binnen de opleiding ergotherapie aan de Artevelde Hogeschool in Gent en werk als osteopaat in een praktijk in Sint-Martens-Latem en Deerlijk.”

“Een gezellig drukke agenda, uitdaging, ambitie en een vleugje perfectionisme zijn woorden waarmee ik mezelf op professioneel vlak het best kan omschrijven… Mijn werk is mijn grootste passie. Door continue bijscholing en het volgen van opleidingen in binnen- en buitenland probeer ik mijn kennis en kunde verder te optimaliseren. Kwaliteitsvolle en cliëntgerichtetherapie aanbieden is mijn prioriteit.”

“Ik wil tijd nemen, luisteren en gericht oplossingen zoeken. Het aanzetten tot meer en correct bewegen, is een streefdoel waarbijhet welzijnvan mijn patiënten en depositieve sfeeraltijd primeren. Via osteopathie proberen we de functionaliteit te optimaliseren door herstel van functieverlies, ontstaan door verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren. Ik richt mij vooral op rug en bekken, pre- en postnatale behandelingen en sportletsels.”

Littekentherapie

“Littekentherapie is mijn specialiteit. De aandacht voor het opvolgen van littekens na een chirurgische ingreep kan vaak secundair zijn aan de ingreep zelf. Veel patiënten hebben vragen over de dagelijkse verzorging, het algemeen wondgenezingsproces en mogelijke complicaties. We werken niet alleen aan het esthetisch uitzicht van een litteken, we kijken ook naar de conditie van onderliggende structuren en de souplesse, pigmentatie, spanning, textuur en doorbloeding van het litteken zelf.”

Info: Osteopathie Eline Dhondt, Lijsterlaan 1, 0496 36 87 07, www.elinedhondt.be.