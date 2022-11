Osteopaat Vincent uit Harelbeke ontwikkelt met Duitse collega revolutionaire behandeling voor hielspoor

Osteopaat Vincent Carbonez uit Harelbeke ontwikkelde samen met een Duitse collega een specifieke oefentherapie voor de behandeling van hielspoor, kalk/peesontsteking op de schouder en achillespeesontsteking. Hij is voorlopig de enige in België die deze revolutionaire methode toepast.

De Harelbeekse osteopaat Vincent Carbonez (43) volgde in Duitsland een vernieuwde behandelingsmethode voor hielspoor en peesontstekingen op de schouder. Daarna ontwikkelde hij samen met een Duitse collega een specifieke oefentherapie met een speciaal ontworpen instrument. “De combinatie van onze behandeling, samen met onze specifieke oefentherapie, zorgt ervoor dat bijna alle patiënten met een of meerdere van deze ontstekingen volledig pijnvrij zijn en na enkele behandelingen komen de klachten niet terug”, duidt Vincent Carbonez. “Vroeger hielpen veel behandelingen niet en moest er overgegaan worden tot operatie. Nu worden bijna alle patiënten genezen na slechts enkele behandelingen. Vroeger was dat ongeveer de helft. Het aantal behandelingen is afhankelijk van welke ontsteking er sprake is.”

Enige in België

Bij deze pijnloze behandeling wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontworpen instrument. “Hierdoor geraken we diep genoeg in het weefsel, wat met onze handen niet mogelijk is. Het doel is om het weefsel los te maken, te prikkelen en de bloedcirculatie te verbeteren. Zo zal de ontsteking echt genezen in plaats van chronisch te blijven.” Vincent Carbonez is voorlopig de enige in België die deze revolutionaire methode toepast. “Het is belangrijk te weten wat je kan maar het is minstens even belangrijk om te weten wat je niet kan”, zegt de osteopaat. “Dan moet je bijvoorbeeld doorsturen naar de juiste specialist. Ikzelf stuur geregeld patiënten door voor bepaalde letsels naar één bepaalde topchiropractor en soms ook naar de juiste arts/specialist.