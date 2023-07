Opnamestop in woonzorgcentra H. Familie Kuurne: “De werkdruk voor ons personeel is te groot”

Sophie Lanckriet, personeelscoördinator van WZC Zorg en Welzijn (H. Familie) zit met de handen in het haar. “Wij kiezen voor een voorlopige opnamestop tot eind oktober om zo het welzijn van ons personeel én van onze bewoners te verbeteren. In die periode gaan we op zoek naar extra zorgpersoneel. Het personeel heeft, na de zware coronaperiode, alleszins het recht om nu hun vakantiedagen op te nemen. Alle kamers die nu vrij komen worden voorlopig niet meer opnieuw ingevuld. Daardoor hopen we dat de werkdruk voor ons personeel zal verminderen.”

“Wij zochten al een tijdje jobstudenten zorgkundigen en verpleegkundigen voor de zomermaanden”, vervolgt ze. “Na corona was er een uitstroom was van zorg- en verpleegkundigen die in een andere sector zijn gaan werken en een heel pak vaste medewerkers gingen dit jaar met pensioen.”

Het valt op dat bijzonder veel mensen uit de zorgsector stappen. Er zijn ook mensen die voor een andere zorginstelling of voor thuiszorg kiezen, maar de meesten hebben er gewoon genoeg van. Ze hebben het gevoel dat ze hun job niet meer goed kunnen doen door de te hoge werkdruk. Het personeelstekort blijkt ook uit de cijfers van VDAB: een jaar geleden stonden er al 2.500 vacatures open voor verpleegkundigen voor maar 500 werkzoekende verpleegkundigen.

Dooddoeners

“Andere jaren konden we telkens rekenen op een pool van ongeveer 30 studenten maar dit jaar bleven er nog veel lege vacatures.” Als reden geeft ze op dat een groot deel van de studenten die vorige jaren als jobstudent kwamen werken nu afgestudeerd zijn en vast werk hebben, dat de coronacrisis een grote rol gespeeld heeft en dat er zijn gewoon minder studenten zijn in de zorg- en verpleegkundig opleidingen. “De interim-bureaus zijn ook de dooddoeners”, gaat ze verder. “Die bureaus bieden tijdelijke contracten aan, maar onder andere voorwaarden. Vaak soms maar voor een week en meestal met dagen van 8 tot 17. Dat is blijkbaar aantrekkelijker voor studenten. Wij hebben jonge mensen nodig die bereid zijn in shiften te werken want wij bieden zorg 24 op 24u en 7 op 7 dagen.”

De situatie is tijdelijk, dat kan ook moeilijk anders want lege kamers in een woonzorgcentrum wegen door op het budget. “Tijdelijk krijgen we minder subsidies van de overheid door de daling van het aantal bewoners.”

Het woonzorgcentrum is nu op zoek naar extra zorgpersoneel. Studenten die een zorgkundige of verpleegkundige opleiding volgen of net zijn afgestudeerd kunnen solliciteren bij Sophie Lanckriet 056 73 18 36 of sophie.lanckriet@wzckuurne. (ADM)