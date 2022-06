Opening van kinderopvang ‘De Onderwaterwereld’

Op 1 juli opent in de Gentstraat 87 in Meulebeke een nieuwe kinderopvang: ‘De Onderwaterwereld’. Die kinderopvang is vooral bedoeld voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar. Initiatiefneemster is Maaike Decaluwe die onder de vleugels van vzw De Engelbewaarder uit Izegem werkt.

Maaike Decaluwe (44) woont nu al meer dan een jaar samen met haar echtgenoot en haar drie kinderen in de Gentstraat 87 in Meulebeke. Ze studeerde ooit af als kinderverzorgster en volgde nog een specialisatiejaar Kinderzorg. Ze werkte een hele tijd als au pair in gezinnen en toen besliste ze om eerst tijd te maken voor de opvoeding van haar eigen drie kinderen: Nore (15), Sime (13) en Ninke (9).

“Nu vond ik dat de tijd echt gekomen was om als onthaalmama aan te treden”, aldus Maaike. “Ik kwam in contact met vzw De Engelbewaarder uit Izegem die als kinderopvang opstartte in 1977, maar ondertussen is uitgegroeid tot een kinderopvang van 0 tot 12 jaar met vestingen in Izegem, Lendelede, Ingelmunster, Nieuwpoort en nu ook in Meulebeke. In totaal beschikt de vzw over meer dan 450 plaatsen.”

Extra opleiding

“Ik zal zorg dragen voor acht baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar. Dit is voor mij nu een droom die in vervulling gaat. Sinds 2019 pakt De Engelbewaarder, erkend en opgevolgd door Kind en Gezin, ook uit met werknemersstatuten die voor de betrokken onthaalmama’s meer zekerheid inhouden qua inkomen. Ze verlenen ook bijstand op alle vlakken en zorgen voor een permanente begeleiding.”

“Ondertussen heb ik 24 uur extra les gevolgd bij MIRAS in Kortrijk, volgde ik een EHBO-cursus en kreeg ik ook les over brandpreventie. We hebben in ons huis een mooie ruimte gecreëerd waar de peuters zich echt op hun gemak zullen voelen. Ik zorg ook dat er iedere middag vers, warm eten op tafel komt.” (LB)

Kinderopvang De Onderwaterwereld is open van maandag tot donderdag van 7 tot 17.30 uur en op vrijdag van 7 tot 12 uur. Voor meer info: 0479 07 86 30 of decaluwemaaike@gmail.com.