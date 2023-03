Opening en zegening nieuwe gebouwen Sint-Andreasinstituut in Brugge

‘Dinsdag 28 maart 2023’ zal in de annalen van het Sint-Andreasinstituut in Brugge ongetwijfeld met gouden letters geschreven worden. Het is immers de dag waarop de nieuwe gebouwen van de school in de Jakobinessenstraat officieel geopend en gezegend werden.

Tijdens de plechtigheid hielden Pieter Vandenberghe, directeur van de bouwfirma die het project realiseerde en burgemeester Dirk De fauw een gelegenheidstoespraak. Lieven Soetaert, deken van Brugge, sprak de zegen uit over de nieuwe gebouwen. De leerlingen en personeelsleden van de basisschool en de secundaire school nemen na de paasvakantie hun intrek in de nieuwe schoolgebouwen. (PDC)