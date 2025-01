Oostendse Kiwanisclubs schenken 200 poppetjes aan nieuwe spoedafdeling voor kinderen

De drie Oostendse Kiwanisclubs Noordzee, Ensor en Mercator schenken 200 Kiwanis poppetjes aan de nieuwe spoedafdeling voor kinderen: ‘kinderenland’.

Op 30 januari schonken de drie Oostendse Kiwanisclubs Noordzee, Ensor en Mercator 200 Kiwanispopjes aan de spoedafdeling van AZ Oostende. De bedoeling is om tegen eind 2025 een nieuwe spoedeenheid in te richten voor de kleinsten onder ons. Dit ‘Kinderland’ zal fraai ingericht worden en heeft de bedoeling om angst te overwinnen bij de kleinsten. Door de inrichting van kleinere verpleegeenheden zal ‘Kinderland’ volledig afzonderlijk zijn van de normale spoedeenheid. Het contact tussen de spoedopnames voor volwassenen en kinderen wordt volledig gescheiden.

Troostende knuffel

De Kiwanis Pop is een wit popje van ongeveer 30 centimeter groot, vervaardigd uit wit katoen en gevuld met CE-gekeurd antiallergisch polyester. Het wordt op de pediatrie-afdelingen gebruikt door artsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers om aan de kinderen uit te leggen wat er met hen gaat gebeuren en welke ingreep ze moeten ondergaan. Daarnaast is de pop een speelgoedje en troostende knuffel voor het jonge patiëntje. De jongen of het meisje dat in behandeling is of in het ziekenhuis opgenomen, kan de pop zelf kleuren, aankleden en achteraf natuurlijk mee naar huis nemen.

En ze worden ook gretig gebruikt: Kiwanis leverde in 2024 al eens 200 popjes aan AZ Oostende. “Op die manier maken we onze roeping waar om ten dienste te staan van de kinderen, overal ter wereld”, benadrukt Tom, voorzitter Sociale Commissie van Kiwanis Noordzee Oostende.