Nieuwjaarsfeest in Woon- en Zorghotel H. Hart is topper: “Ideaal moment om elkaar beter te leren kennen”

Het Woon- en Zorghotel H. Hart in Kortrijk klinkt elk jaar samen met bewoners en familie op het nieuwe jaar. Voor deze feestelijke gebeurtenis kwamen ze samen in Bistro Buda Kitchen, waar men kon genieten van een heerlijke menu. Ruim 50 medewerkers hielpen met de bediening.

Het nieuwe jaar is al even ingezet, maar ook in H. Hart willen ze dit vieren met een heus Nieuwjaarsfeest. “Onze bewoners zijn elk jaar uitgenodigd om samen met hun familie en mantelzorgers de start van het nieuwe jaar te vieren, maar we doen dat liever enkele weken na Nieuwjaarsdag, na de drukte van de nieuwjaarswensen. De senioren zijn dan ook rustiger”, zegt Woonzorgmanager Stefanie Vervalle. “Voor deze feestelijke gebeurtenis komen we samen in onze Bistro Buda Kitchen, waar men kan genieten van een heerlijke menu, samengesteld door onze catering-medewerkers.”

Feestelijk menu

De kookploeg stond onder leiding van huiskoks Kristof Vanneste, Mieke Vandermersch en Frédéric Liagre. Zij maakten een feestelijk menu. Medewerkers van verschillende disciplines stonden in voor de bediening en feestelijke omkadering.

“Zoals onze bewoners destijds thuis met familie en vrienden konden vieren, kunnen onze bewoners dit hier verderzetten. Want wat is er mooier dan heerlijke, fijne momenten samen, met de mensen die je liefhebt”, zegt Woonzorgmanager Stephanie Vanden Berghe. “Dit is ook een ideaal moment voor onze medewerkers om in gesprek te gaan met bewoners en familieleden/mantelzorgers. Zo leert iedereen elkaar nog beter kennen, wat zorgt voor extra warmte in ons huis.”