Onlangs opende multidisciplinaire kinderpraktijk Kind de deuren aan het Stationsplein. “Aangezien we tal van disciplines onder één dak aanbieden, zijn we in de wijde regio een unicum”, zegt kinderarts Jo Keepers (38), die met Kind een droom in vervulling ziet gaan. In haar trendy ingerichte praktijkgebouw, waarin de kabinetten de namen Hert, Beer, Muis, Konijn en Vos dragen, voelen kinderen zich meteen op hun gemak. Meer info is te verkrijgen op www.kindmaldegem.be. (MIWI/foto MIWI)