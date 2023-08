Nieuwe elektrische rolstoelfiets voor bewoners De Ril

Woon-zorgcentrum De Ril in Middelkerke heeft onlangs een bijzondere aanwinst toegevoegd aan zijn aanbod: een splinternieuwe elektrische rolstoelfiets. Nadat enkele rolstoelfietsen uitvoerig werden getest en gebruikt de afgelopen maanden werd gekozen voor een elektrische rolstoel-plateaufiets. Deze rolstoelfiets is een combinatie van een fiets en een rolstoel, bedoeld voor twee personen. Het biedt bewoners en bezoekers van het dagcentrum met beperkte mobiliteit de mogelijkheid om te genieten van de buitenlucht en de prachtige omgeving, terwijl ze comfortabel en veilig in hun rolstoel blijven zitten. Op de foto schepen van Welzijn en voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienstverlening Dirk Gilliaert en Ann Ghijs, ergotherapeut. (PG/foto LC)