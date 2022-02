Nieuwe directeur voor Kerckstede

Er waait een nieuwe wind door Kerckstede, de Oostnieuwkerkse voorziening voor mensen met een beperking. Zuster Gerda, die de voorbije 28 jaar directeur was, zet een stapje terug. Zij wordt vervangen door Peter Daschot.

Wie Kerckstede kent, kent ongetwijfeld zuster Gerda Callens ook. Zij is al sinds jaar en dag een vast gezicht in de voorziening voor mensen met een beperking. “Ik begon hier in 1978 als kok. Op dat ogenblik was ik nog niet ingetreden in het klooster hiernaast. Dat gebeurde enkele jaren later.” Hoewel ze erg graag kookt, wou Gerda zich verder opwerken binnen de organisatie. Ze volgde onder andere de opleiding voor sociaal verpleegkundige. “Ik kon als opvoedster aan de slag binnen Kerckstede, later werd ik hoofdopvoedster.” Uiteindelijk werd zuster Gerda op 1 mei 1994 directeur van Kerckstede. Ze volgde toen Zuster Rita op.

Warme thuis

Zuster Gerda begaf zich de voorbije 28 jaar voortdurend tussen de cliënten. “Je ziet er goed uit, je hebt mooie schoenen aan. Hoe ist?”, de cliënten van Kerckstede hadden met zuster Gerda iemand die voor hen zorgde en een goede vriendin voor haar was. “Ik vond het belangrijk om steeds bereikbaar te blijven voor de gasten. Doorheen de jaren zijn we met onze organisatie enorm geëvolueerd. We hebben geprobeerd om meer naar buiten te komen. Ik durf te stellen dat dit gelukt is. We hebben verschillende huizen bijgebouwd en hebben onder andere ook het project rond de pastorie gerealiseerd. Ik denk dat we er in geslaagd zijn om een warme thuis voor onze cliënten te creëren.” Momenteel verblijven er een negentigtal mensen in Kerckstede en de huizen. Een dertigtal andere personen met een beperking komt er dagelijks langs voor zinvolle dagbesteding.

Het is nodig dat er op tijd een nieuwe wind waait

Ook de komende jaren staat Kerckstede nog voor tal van uitdagingen. Zuster Gerda vond het echter zelf het moment om een stapje terug te zetten. “Voor Kerckstede is het nodig dat er op tijd een nieuwe wind waait. Ik ben nu 28 jaar directeur geweest. Dat is lang. Ik heb de voorbije jaren heel wat verantwoordelijkheid genomen, maar het is beter dat er nu iemand nieuws mijn taken overneemt.”

Zuster Gerda beseft maar al te goed dat het niet zo gemakkelijk wordt om Kerckstede los te laten. Het is de plek waar ze haar carrière begon en er jarenlang tussen de mensen leefde. “Ik blijf verbonden aan Kerckstede, maar wil ook niet in de weg lopen. Wanneer ze me nodig hebben, mogen ze zeker roepen. Ik zou graag nog wat vrijwilligerswerk doen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het vervoer van de cliënten.” Zuster Gerda blijft ook verbonden aan het klooster. Momenteel verblijven er nog een zestal kloosterlingen in Oostnieuwkerke.

Terwijl zuster Gerda dinsdag haar laatste werkdag als directeur beleefde, werkte haar opvolger zich de voorbije periode in. Peter Daschot is voortaan de directeur van Kerckstede. De 48-jarige Menenaar heeft voeling met de sector. Zo was hij een tiental jaar verbonden aan Zorgdorpen, een organisatie voor personen met een zorgvraag die op zoek zijn naar gepaste ondersteuning. “Het wat het juiste moment om nog een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik kende Kerckstede nog niet zo goed, maar de voorbije periode heb ik met de steun van zuster Gerda al heel veel bijgeleerd.” De nieuwe directeur staat de komende jaren voor enkele serieuze uitdagingen. Een van die uitdagingen is de komst van een nieuwbouwgedeelte tussen Kerckstede en de achterliggende verkaveling. “Daar willen we bouwen voor specifieke doelgroepen met een iets grotere zorgvraag. Ik denk daarbij dan aan mensen met autisme.”

Werk gaat verder

De omgevingsvergunning voor het nieuwbouwproject is inmiddels aangevraagd. Kerckstede zou graag volgend jaar de werken opstarten. De nieuwe site zal plaats bieden voor 24 cliënten. “Daarnaast gaan er de komende jaren ook verschillende medewerkers op pensioen. Het is belangrijk dat we ook hen goed vervangen.” Ondertussen zijn ook de werkzaamheden in het klooster begonnen. In de toekomst zal Kerckstede het gebouw gebruiken om activiteiten te organiseren voor hun cliënten. “Ik wil graag het goede werk van zuster Gerda verderzetten, dit met respect voor de missie, visie en de warme cultuur die zo eigen is aan Kerckstede.”