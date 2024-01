Nieuwe D-vleugel van woonzorgcentrum Ter Linde gaat open: “Inspelen op noden van de toekomst”

Zopas opende minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits de nieuwe D-vleugel van het woonzorgcentrum Ter Linde. De afdeling met 28 gloednieuwe kamers kreeg de naam Maneschijn. Maar liefst 28 bewoners namen hun intrek in de gloednieuwe kamers. De nieuwbouw maakt deel uit van een grondige renovatie van de zogenaamde B-vleugel van het woonzorgcentrum.

“De B-vleugel werd in 2002 al gerenoveerd maar de oppervlakte van de kamers, en zeker van de sanitaire cel, bleven te klein om aan de hedendaagse normen te voldoen. Daarom werd de beslissing genomen om van drie kamers twee kamers te maken. De capaciteit aan kamers die daardoor verloren gaat, wordt opgevangen door een nieuwe D-vleugel te bouwen. Daarbij wordt dan ook een bijkomende capaciteit van elf kamers voorzien. De afdelingen D0 en D1 sluiten beide aan op de in 2016 geopende C-vleugel en hebben elk veertien kamers. Daarnaast is er de centrale leefruimte en op de afdeling D1 is er ook een terras. De kamers zijn erg ruim en ook de badkamer is groot en te bereiken door een brede deur. Er is een liftsysteem om makkelijk in en uit bed te geraken”, vertelt schepen Dimitri Carpentier.

In februari start de volgende fase van de werken, waarbij de lange kant van de B-vleugel wordt gerenoveerd. Die 20 verbouwde kamers worden begin 2025 in gebruik genomen.

Fase drie gaat van start in maart 2025. In deze fase worden de kamers van de korte kant van de B-vleugel gerenoveerd. Tot slot is er nog de renovatie van de cafetaria, polyvalente zaal en de inkom. De cafetaria wordt maar liefst 180 vierkante meter groter. Halfweg 2026 zijn de werken volledig afgerond en zal het woonzorgcentrum 149 kamers tellen en 6 kamers voor kortverblijf. We willen hiermee inspelen op de noden in de toekomst. Het woonzorgcentrum Ter Linde heeft een goede naam die we te danken hebben aan de personeelsleden. Zij slagen erin om ook tijdens de werkzaamheden kwalitatief werk af te leveren met een hart voor de bewoners. We beseffen dat het geen cadeau is om tijdens de werkzaamheden alles draaiende te houden, dus ik wil hen zeker bedanken voor hun inzet”, besluit de schepen. (EVG)