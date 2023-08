Nieuw WZC Bloemenhof klaar om bewoners te ontvangen: “Een thuisgevoel creëren”

Vrijdag 18 augustus zette het nieuwe woonzorgcentrum Bloemenhof, gelegen aan de Molenhoek 17, de deuren open voor een kennismaking. “En het beste moet nog komen, want vanaf 4 september zullen de allereerste bewoners hun intrek nemen in deze prachtige woonzorgoase”, vertellen directeur Dieter Claus en regiodirecteur Oost- en West-Vlaanderen Leen Lutin-Smet.

Aan de Molenhoek 17, schuin tegenover het Okay-warenhuis, straalt wzc Bloemenhof met trots. De energie en opwinding zijn tastbaar als we praten met directeur Dieter Claus (49) en regiodirecteur Oost- en West-Vlaanderen, Leen Lutin-Smet. “Het is een ware reis geweest, maar we zijn verheugd om hier te staan waar we nu zijn”, glundert Dieter Claus.

Eigen keuken

Een goede twee jaar geleden begon de groep Korian met de bouw van een privéwoonzorgcentrum in Oudenburg. Intussen zijn de 68 kamers, waarvan drie voor twee personen, gebruiksklaar. Bloemenhof beschikt naast de kamers over een ingericht kapsalon, een ruimte voor pedicure, een cafetaria die elke dag zal geopend zijn, een ruim terras met binnentuin. “Maar dat is nog niet alles. We hebben een eigen keuken die deze week al draait om de smaakpapillen te prikkelen en te zorgen dat alles op wieltjes loopt. We nemen geen enkel risico als het op comfort en gemak aankomt”, legt Dieter Claus uit. “Onze kamers zijn als een zachte omhelzing van comfort, met aanpasbare bedden, eigen badkamers, en zelfs oproepsystemen en televisies om de bewoners te verwennen.”

“De buurtbewoners hebben deze nieuwe parel van Oudenburg met open armen ontvangen. De opendeurdag trok rond de 200 nieuwsgierige bezoekers”, zegt de directeur. “Het lijkt erop dat het Bloemenhof direct een plaatsje in de harten van de gemeenschap heeft veroverd.”

Jaarlijks tuinfeest

“De belofte van wzc Bloemenhof is dat iedereen zich thuis zal voelen, met speciale aandacht voor mensen met dementie die een beschermde afdeling krijgen. “We zijn van plan om elke dag iets speciaals te organiseren voor onze bewoners, van kleine verrassingen tot grotere vieringen zoals tijdens de Oudenburg-kermis”, vertelt Dieter Claus. En alsof dat nog niet genoeg is, staat het jaarlijkse tuinfeest al op de agenda, omringd door de warmte van de binnentuin.

Met een flinke dosis enthousiasme en passie zijn Dieter Claus en zijn team vastberaden om de bewoners te verwelkomen, te ondersteunen en een gezellige thuis te bieden. “Dit is hun plek, en wij zijn hier om hen te laten stralen”, zegt hij met een knipoog.

“En laten we de praktische kant niet vergeten. We hebben al vragen gekregen over rouwmaaltijden en buurtbewoners die graag willen aanschuiven voor een middagmaal”, zegt Dieter Claus. “We zijn zeker bereid om aan deze verzoeken tegemoet te komen en een brede glimlach op ieders gezicht te toveren.”

De dagprijs voor een eenpersoonskamer in Bloemenhof bedraagt 79,10 euro; in een koppelkamer is dat 63,10 euro per persoon. Daarin is alles inbegrepen, behalve de kapper, pedicure, dokter en medicatie.