Nieuw woonzorgcentrum Ter Luchte in 2028

Het plan is om tegen 2028 een nieuw woonzorgcentrum te bouwen op de site van Ter Luchte in Ruddervoorde. Een doel waarvoor ondertussen de eerste stappen zijn gezet. Het huidige gebouw zal tegen die tijd bijna einde levensduur zijn. Afgelopen zomer werd een opdracht gelanceerd om te komen tot een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte architectuur.

De zorgsite Ter Luchte kent een lange geschiedenis van zorg. Al sinds 1838 wordt er op verschillende manieren zorg gedragen voor ouderen. Het is de ambitie om dit ook te behouden voor de toekomst. De meest recente uitbreidingen op de site zijn de bouw van het lokaal dienstencentrum en de assistentiewoningen in 2013 en de nieuwe seniorenwoningen in 2020. Het woonzorgcentrum zelf werd 5 jaar geleden nog opgefrist, maar dit betrof voornamelijk schilderwerken.

VZW Ter Luchte

Vzw Ter Luchte, de publiek-private samenwerking waar Gemeente & OCMW Oostkamp samen met de Groep Zorg H. Familie deel van uitmaken, wil gaan voor een toekomstgericht project. Het concept dat nu voorbereid wordt, moet onderdak bieden voor ouderenzorg tot over 30-40 jaar. Om dit kwalitatief te doen, wordt eerst een ruimtelijk plan voor de hele site opgemaakt, vooraleer een concreet ontwerp voor het nieuwe woonzorgcentrum wordt opgemaakt. Om een ontwerper aan te stellen voor het ruimtelijke masterplan én het concrete ontwerp van het woonzorgcentrum wordt gewerkt via de Open Oproep.

De Open Oproep is de internationale selectieprocedure om een architect aan te stellen van de Vlaams Bouwmeester. Werken met deze procedure garandeert een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte architectuur. Intussen werden de administratief-juridische aspecten voorbereid. Deze worden vastgelegd in de statuten van Ter Luchte vzw en in het raamcontract dat daar als addendum bijhoort. Zowel de OCMW-raad als gemeenteraad keurden dit goed op donderdag 21 december. Groep Zorg H. Familie deed dit al eerder deze maand. Concreet komt het erop neer dat vzw Ter Luchte bouwheer zal worden van de nieuwbouw. Voorzien is nu dat zowel Lokaal Bestuur Oostkamp als Groep Zorg H. Familie 5.000.000 euro investeren. Er wordt ook beslist om het beheer van de assistentiewoningen over te dragen naar vzw Ter Luchte. (GST)