Nieuw woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem officieel ingehuldigd

Zorggroep Curando heeft het vernieuwde woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem officieel ingehuldigd. De voorbije twee jaar verrees een duurzame nieuwbouw naast de oude locatie, met niet alleen ruimere kamers voor de senioren maar ook een bistro en park die voor iedereen toegankelijk zijn.

Zorggroep Curando bouwde een volledig nieuw woonzorgcentrum met 88 kamers, dat achter het bestaande woonzorgcentrum ligt en ontsloten wordt via de nieuwe Zuster Adriennestraat, vernoemd naar de verdienstelijke overste van de Orde van de Zusters van de Zeven Weeën. Die stond ooit aan de basis van seniorenzorg in de gemeente. “De nadruk in het nieuwe complex ligt op huiselijkheid. Wie hier binnen stapt, heeft niet het gevoel in een rusthuis te vertoeven”, vertelt directeur Anneleen De Roo. “Om gepersonaliseerde zorg aan te bieden mag het gebouw geen obstakel zijn, maar moet het juist handig inzetbaar zijn. Het is dan ook zo ingericht dat woonzorgflats aangepast kunnen worden tot assistentiewoningen en koppels met een aparte zorgnood toch samen kunnen blijven wonen.

Ook huisjes voor mensen met dementie

In de nieuwbouw koos Curando ook bewust om vier huisjes te bouwen voor mensen met dementie. “In dit ‘kleinschalig wonen’ staat veiligheid en structuur centraal”, weet de directrice. “Deze woonvorm streeft ook naar een optimale balans tussen privacy en zorg en biedt voor deze specifieke doelgroep een echte meerwaarde. In het hele gebouw ligt de nadruk op huiselijkheid. Die keuze heeft ook de doorslag gegeven in de keuze van materialen en kleuren. Ook in het park rondom het nieuwe woonzorgcentrum zal van alles te beleven zijn voor zowel jong als oud. De site van het rusthuis zal niet alleen een plaats zijn waar het aangenaam is om te wonen, maar voor mensen uit de buurt ook een plek om graag te vertoeven. De aanleg van het omliggende park met enkele vijvers en open grachten is volop bezig. Ook de bistro op het gelijkvloers speelt daar op in: iedereen kan er een hapje komen eten of iets drinken, niet alleen inwoners.”

“Mooi nieuw stukje Dentergem”

Ook burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) is tevreden. “Door de realisatie van de nieuwe verbindingsweg (officieel Rivaweg – nvdr.) en het vernieuwde rusthuis wordt aan een mooi nieuw stukje Dentergem gewerkt. De uitbreiding van de dorpskern, met oog voor voldoende groen doorheen het domein zal de bewoners op de site en de overige Dentergemnaren extra mogelijkheden bieden voor vrijetijdsbesteding, contact met elkaar en ontspanning.”

Er is ook aan duurzaamheid gedacht, met de aanleg van een boorgat-energie-opslag (BEO-veld – nvdr.), waardoor het WZC onafhankelijk is van fossiele brandstoffen en de aarde gebruikt als bron en opslag van geothermische energie. In een deel van het oude woonzorgcentrum wil de gemeente in september starten met een school voor buitengewoon onderwijs, terwijl ook basisschool Zeppelin vlakbij ligt. “Dat biedt dan weer mogelijkheden voor intergenerationele projecten”, meent directrice De Roo. De oude kapel en het klooster blijven ook behouden.

De nieuwbouw werd ingezegend door monseigneur Franco Coppola, apostolische nuntius in ons land. Ook de Brugse bisschop Lode Aerts tekende present, net als het voltallige bestuur van vzw Curando.