Nieuw winkelkarretje voor wzc Huize Ter Walle met dank aan VTI Menen en Quinten (17): “Huidig toestel was aan serieuze update toe”

Wzc Huize Ter Walle in Menen mocht aan haar bewoners vandaag, woensdag, met grote fierheid een spiksplinternieuw ‘rijdend winkeltje’ voorstellen. Een mooie samenwerking tussen VTI Menen was het minste wat we kunnen zeggen over dit project.

Vrijwilligersverantwoordelijke Angélique Rubrecht zorgt al meer dan anderhalf jaar voor persoonlijke boodschappen aan de bewoners van wzc Huize Ter Walle in Menen. “Veel bewoners hebben geen familie meer en wij zorgen wekelijks voor boodschappen die ter plaatse niet aangekocht kunnen worden. Ook mensen die moeilijk te been zijn, worden door ons op hun wenken bediend. Na onze ‘boodschapronde’ rijden we alle afdelingen af met een ‘rijdend winkeltje’, waar de bewoners uit kunnen ‘shoppen’. Het huidig winkelkarretje had zijn tijd wel gehad, het was een krakend karretje die moeilijk te besturen was en we dachten eraan om eens een serieuze update te doen, vandaar onze aanvraag richting VTI Menen”, zegt Angélique.

Opdracht als eindwerk

De houtafdeling VTI sprong onmiddellijk op de ‘kar’ en student 5de jaar houttechniek Quinten Vandewiele (17) kreeg van zijn leraar, Philip Dehaene, deze mooie opdracht mee als eindwerk. “Ik heb er van november tot nu, eind juni, aan gewerkt. Het aantal uren is absoluut niet te tellen. Het was in ieder geval een gedurfde uitdaging én een leuk project om te realiseren”, zegt Quinten.

“Ik mag hem nu al verklappen dat hij met verve geslaagd is met zijn eindexamen. Proficiat Quinten”, zegt Philip. Leerling Quinten moest wel enkele eisen en puntjes volgen die Angélique in gedachten had. “Ik wou alvast enkele specifieke kleuren, alsook een vak die op slot kon voor de geldkas en vooral de compartimenten op ooghoogte voor onze rolstoelgebruikers”, vertelt Angélique.

Geen winst

De boodschappen worden ook telkens gedaan zonder winst. “Als vrijwilliger zijn we zeer tevreden om de bewoners terug iets te kunnen aanbieden die ze niet kunnen krijgen ten wzc Huize Ter Walle. Wij maken er ook geen winst op, zij betalen dezelfde prijs als in de winkel”, weet Angélique.

Deze méér dan geslaagde samenwerking tussen wzc Huize Ter Walle en VTI Menen werd dan ook door iedereen gesmaakt. “Bedankt alvast aan Quinten voor het mooie eindresultaat. De bewoners zijn er in ieder geval héél fier op en het zal een deugd zijn om met dit wondermooie winkelkarretje de afdelingen af te schuimen”, besluit Angélique. (NVH)