“Niet alles wat we gedaan hebben, was fantastisch”: ‘coronacommissaris’ Pedro Facon blikt terug op de start 5 jaar geleden

Exact vijf jaar geleden ging onze samenleving in lockdown. Een moordend virus raasde door huiskamers, ziekenhuizen en woonzorgcentra. De meest zichtbare West-Vlaming in de frontlinie was ‘coronacommissaris’ Pedro Facon. Voor onze krant maakt hij eerlijk de balans op. Opvallend: wat Marc Van Ranst niet doet, doet Facon wel: toegeven dat sommige dingen beter hadden gemoeten.

Zou hij mij de hand schudden, vraag ik mij af, als Pedro Facon komt aangewandeld door de lange gangen van het Galileigebouw in Brussel. Het antwoord is neen. Een vuistje krijg ik wel. “Hygiëne is iets waar ik gevoelig voor blijf”, zegt hij. Een minzame glimlach krijg ik ook. Dat hij blij is dat hij onze krant mag ontvangen, zegt hij. “West-Vlamingen onder elkaar, dat blijft toch iets speciaals.”

Facon, bouwjaar 1981, is geboren en getogen in Rollegem, deelgemeente van Kortrijk, maar bleef na zijn studententijd hangen in de buurt van onze hoofdstad. Vandaag woont hij met zijn vriend in Beersel. “Maar ik keer nog elke maand terug, hoor. Vooral om mijn moeder en mijn broer te zien. Dan heb ik nog eens de kans om West-Vlaams te spreken. Al vrees ik dat ik het niet meer helemaal machtig ben. Mijn vriend vindt dat maar een hottentottentaaltje. (lacht) Er zijn veel Brabanders die neerkijken op ons dialect, alsof wij daarom onderontwikkeld zouden zijn. Door muziekgroepen zoals Het Zesde Metaal krijgen we wel wat meer aanzien.”

U bent vandaag adjunct-administrateur-generaal van het Riziv. Help me even, want dat klinkt als een titel uit de tijd van ‘De Collega’s’ (voor de jonge lezers: dat is een komische televisieserie uit de jaren stillekes).

“Dat is waar, maar ik probeer dat iets moderner in te vullen. (glimlacht) Ik denk dat iedereen het Riziv wel kent, vooral van de ziekteverzekering. Wij beschikken over een budget van zestig miljard per jaar – na de pensioenen de grootste pot. Als adjunct ben ik de nummer twee van de instelling, zeg maar.”

Bent u blij dat u opnieuw in de schaduw kan werken?

“Dat is dubbel. Als coronacommissaris was ik een publiek figuur en daar komen dingen bij kijken die niet zo leuk zijn. Ik heb geen probleem met kritiek, maar soms werd er op de man gespeeld. Bovendien ben ik niet iemand die zichzelf graag op televisie ziet. Op de duur kan je niet meer anoniem rondwandelen. Dat was niet altijd fijn. Maar ik heb dat wel een eer gevonden om te mogen doen, hoe zwaar het ook was. En eerlijk: dikwijls kregen we ook applaus van de mensen. Dat deed deugd.” (Lees verder onder de afbeelding)

Pedro Facon en toenmalig premier De Croo op een persconferentie tijdens de corona-pandemie. © Eric LALMAND Belga

Viroloog Marc Van Ranst wordt nog altijd elke dag aangevallen. Is dat herkenbaar?

“Neen. Tijdens de crisis werd ik wel soms brutaal benaderd op sociale media en zelfs op straat, maar het was nooit zo erg als bij Marc. De lokale politie heeft mij ook eens gebeld om te vragen of alles oké was, of er bezorgdheden waren, – wat ik trouwens heel mooi vond –, maar ik had nooit bewaking nodig. Dat zal voor een stuk ook met persoonlijkheid te maken hebben.”

Er zijn er die zeggen dat Van Ranst het zelf zoekt.

“Marc is aanweziger op sociale media. Hij wekt meer polarisatie op. Dat is een verschil. Máár: we won’t blame the victim. De beledigingen en zeker de bedreigingen aan zijn adres zijn onaanvaardbaar.”

Vijf jaar geleden, op 18 maart, ging ons land in lockdown. Behoorde u tot de mensen die nog een laatste coronaparty hielden?

“Neen. Ik ben sowieso niet de grootste feestneus, maar wij waren toen al volop bezig met de crisis (Facon was directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid, red.). Enkele weken eerder, toen we de beelden zagen van de overvolle ziekenhuizen in Lombardije, zijn onze ogen opengegaan. Herinner je je nog onze eerste patiënt?”

Philip Soubry, ook een West-Vlaming.

“Dat was begin februari. De man dronk een Leffe tijdens zijn quarantaine in het ziekenhuis. Toen leek het allemaal nog grappig. Maar in de krokusvakantie zagen we andere dingen gebeuren in Italië. We waren echt bang dat ook onze ziekenhuizen het niet zouden aankunnen. Het was mijn taak om dat te voorkomen. Sindsdien was het elke dag alle hens aan dek. (benadrukt)

“We zijn geen dag te vroeg gestart, we waren nét op tijd klaar”

Ik blijf erbij: we zijn geen dag te vroeg gestart. We waren nét op tijd klaar toen het aantal opnames zijn piek bereikte. Ik heb de eerste lockdown dus helemaal anders ervaren. Ja, ook mijn sociaal leven viel stil, maar ik was non-stop aan het werk.”

Een half jaar later, in oktober, werd u door de regering aangesteld tot coronacommissaris. Dat was een eer, zei u al.

(knikt) “Dat voelde een beetje als een beloning voor het werk dat wij met onze ziekenhuisgroep hadden verricht. Maar tegelijk voelde ik direct een grote druk op mijn schouders. Ik wist dat het geen wandeling in het park zou worden. Ik had gezien wat er was misgelopen tijdens de eerste golf.”

U bent politiek wetenschapper van opleiding. Wat kende u van virussen?

“Niet veel. Maar dat hoefde ook niet. Je kan een pandemie niet alleen beheren met virologen. Mijn taak was coördineren, beleid voorbereiden, de politiek adviseren, de maatregelen uitvoeren, enzovoort. Uiteraard liet ik me omringen door de beste experten, waaronder ook virologen.”

Bent u geslaagd in uw opdracht?

(blaast) “Het is moeilijk om jezelf te beoordelen, maar uiteraard heb ik daarover nagedacht. Ik heb een gemengd gevoel. Ik denk dat het beleid beter en duidelijker was na de inwerkingtreding van het commissariaat. Dat blijkt ook uit de onafhankelijke evaluaties van de Kamer en de OESO. Daarin staat dat bij een volgende pandemie het commissariaat zo snel mogelijk heropgestart moet worden. Dus ik ga ook niet vals bescheiden zijn. We hebben een positieve rol gespeeld. Zeker het beheer van de ziekenhuizen en de vaccinatiecampagne zijn goed aangepakt.”

En toch zit u met een gemengd gevoel?

(denkt na) “Omdat ik ook zie dat de crisis diepe sporen nalaat – tot op vandaag. Er is bijvoorbeeld veel schade op vlak van mentale gezondheid, in het bijzonder bij onze jeugd. En ja, natuurlijk is het virus de eerste schuldige daarvoor, maar ook de strenge maatregelen hebben daartoe bijgedragen – ook al waren wij niet de strengste van de klas. Er is ook veel polarisatie ontstaan in de samenleving, zeker tijdens het tweede deel van de pandemie. Ik ben daar gevoelig voor. (even stil) Ik ga daarom geen victorie kraaien. Het was niet allemaal fantastisch.”

Marc Van Ranst zei in De Zondag dat er geen andere weg was.

“Daar ga ik niet mee akkoord. Tachtig procent van wat we gedaan hebben, was goed. Twintig procent niet. Je moet dat durven toegeven, vind ik. De kwestie van proportionaliteit bijvoorbeeld. Wanneer is een maatregel proportioneel? Het was altijd op twee benen hinken: bescherming of vrijheid. Wij hebben heel beschermend willen optreden, waardoor het resultaat soms een beetje blind was. Als grootouders absoluut hun kleinkinderen willen zien, is het dan aan de overheid om met het vingertje te zwaaien? Soms waren we iets té beschermend en zeker tijdens het tweede deel hadden we soms wat eerder kunnen versoepelen.

“Hoewel we na een tijdje wisten dat het certificaat niet zo effectief was, hebben we daar toch aan vastgehouden”

Een ander punt is dat de communicatie af en toe te bot was, zeker toen er door sommigen over verplichte vaccinatie werd gedebatteerd. Of over het covidcertificaat. Hoewel we na een tijdje wisten dat het certificaat niet zo effectief was, hebben we daar toch aan vastgehouden – een beetje te lang. En waarom? Omdat we duidelijk wilden zijn en niet wilden toegeven dat ook wij onzeker waren over bepaalde uitkomsten. Vandaag vraag ik mij af: was dat wel de juiste manier van communiceren?”

Er zijn weinig hoofdrolspelers van de coronacrisis die zo streng zijn voor zichzelf als u.

“Dat is hoe ik ben. Ik wil niet in platitudes vervallen, maar toch: is dat niet eigen aan West-Vlamingen? Altijd je best doen en veeleisend zijn voor jezelf: dat is alleszins wat wij thuis meekregen. Applaus kregen we niet en dat is voor alle duidelijkheid geen verwijt aan het adres van mijn ouders. Want ook zij zijn het resultaat van hun opvoeding. Mijn vader was leerkracht. Plus est en vous, was het motto. Over kwetsbaarheden werd er veel minder besproken.”

Toen u drie maanden coronacommissaris was, hebt u wel even op de pauzeknop moeten duwen. Was dat ook omdat u zo streng bent voor uzelf?

“Absoluut. Zoals ik al zei: ik was al sinds februari non-stop bezig. Dat leidde tot vermoeidheid en slapeloosheid. Bovendien legde ik mezelf een enorme druk op. Ik was nooit tevreden met de gang van zaken. Ik kreeg ook angsten. Dat was het sein voor mij om even pauze te nemen. (even stil) Als je de energie niet meer voelt om je team te leiden, dan geef je dat beter eerlijk toe. Maar dat was moeilijk voor mij. Heel moeilijk. Je schaamt je. Je durft bijna niet meer buiten te komen. Ik was bang voor de reacties. Gelukkig voelde ik vanuit de sector en de politiek alleen maar steun. Maar op sociale media… Wat daar allemaal verschenen is. (zucht) Dat ik een zwakkeling ben. Een dik betaalde ambtenaar die het niet aankan. Enzovoort.”

Uiteindelijk zijn er in België 33.000 mensen gestorven aan covid. Had dat aantal lager kunnen liggen?

“Ja. In de eerste golf zijn er te veel mensen gestorven in de ouderenzorg. Terwijl alle aandacht naar de ziekenhuizen ging, werd deze sector een beetje aan zijn lot overgelaten. De woonzorgcentra waren onvoldoende gewapend tegen een pandemie.

“Wat ik ook heb gemist, is aandacht voor een gezonde levensstijl, dat is belangrijk”

Wat ik ook heb gemist, is aandacht voor een gezonde levensstijl. Ook dat had doden kunnen voorkomen. Want wie waren de mensen op intensieve zorgen? Dat waren vooral ouderen en mensen met overgewicht. Je had bijvoorbeeld in het begin van de lockdown een challenge kunnen organiseren: Iedereen met overgewicht vijf procent minder of zoiets. Zo kan je elkaar motiveren om gezonder te leven.”

Leeft u zelf gezond?

“Ik ben zeker niet perfect. Ik rook niet. Dat maakt een groot verschil. En ik drink niet zoveel alcohol. Maar ik weet hoe moeilijk het is om gezonde routines aan te nemen. Tot mijn 22ste was ik immers zelf zwaarlijvig. Het gevolg van een ongezond eetpatroon. En omdat ik zo zwaar was, durfde ik niet te gaan sporten. Een vicieuze cirkel dus. Ik heb eerst geleerd om gezonder te eten. Zo ben ik 24 kilogram afgevallen: van 100 naar 76. Daarna durfde ik wel weer te gaan sporten. Maar het blijft een uitdaging en intussen weeg ik ook opnieuw wat meer. Ik ga hier dus niet met het belerende vingertje zwaaien.”

Om af te ronden: wat is de belangrijkste les die u uit de pandemie trekt?

“We will overcome. Dat is een boodschap die ik graag wil geven. Corona betekende het startschot van een hele reeks crisissen. Toch is toen gebleken dat wij als samenleving tot veel in staat zijn, zolang we maar samenwerken. Herinner je je de solidariteit tijdens de eerste lockdown? Die was hartverwarmend.”

Mogen ze u nog eens bellen bij een volgende pandemie?

“Ik ga zeker mijn telefoon opnemen. (lacht) Ik ben misschien kritisch voor mezelf, maar één iets kan ik mezelf niet verwijten: dat ik niet alles heb gegeven.”