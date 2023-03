Nancy geeft yogalessen “waarmee je jezelf ordent”

Zin om actiever in het leven te staan? Dan kunnen mijn yogalessen helpen, zegt Nancy Lein. Ze is gestart met yogalessen in zaal Sint-Jansheem in De Panne. “Yoga ordent jezelf.”

In 1998 raakte Nancy in de ban van de ‘zielsdimensie van de yoga’ van Heinz Grill. Sinds 2007 volgt ze jaarlijks enkele yoga-opleidingen bij hem in Italië.

“Heinz Grill streeft een integrale vorm van yoga na. Door de oefeningen te leren kennen en uit te voeren, leer je vaardigheden die je dan in het dagelijkse leven kan omzetten. Het is dus niet de bedoeling om meer in jezelf, in je eigen energieën te verzinken. De oefeningen leren je als het ware de buitenwereld actiever tegemoet te treden”, zegt Nancy.

Nancy startte al in 2017 met yogalessen in Vleteren en Ieper, maar op vraag van enkele vriendinnen is ze er nu ook in De Panne mee begonnen. De sessies vinden telkens plaats op vrijdag van 10 tot 11 uur in zaal Sint-Jansheem, een ruime zaal op het gelijkvloers.

“In mijn lessen leg ik de nadruk op het leren oprichten van de borstwervelkolom. Dat werkt stabiliserend op de onderrug en leidt tot een ontspanning in het schouder-nekgebied. Het gevoelsleven bevrijdt zich ook van vele insnoeringen. Er worden nieuwe levenskrachten opgebouwd. De leerinhouden zijn overdraagbaar op het dagelijkse leven en maken het mogelijk dat je bewuster kan sturen. Psychisch word je stabieler en er ontstaat meer wijdte en verbinding naar buiten toe. Yoga ordent dus eigenlijk jezelf.”

“Het levenspad waarin je vastzit kan veranderd worden”, vervolgt Nancy. “De maatschappij maakt het ons vaak ontzettend moeilijk, de samenleving wordt steeds moderner en alles kan niet snel genoeg gaan. Dankzij yoga kun je weer leren op een geordende manier te leven. Daarom wil ik ook mijn inzichten met andere mensen delen. Het doet me plezier als ik na de les mensen rustiger zie. Ze praten meer met elkaar. Yoga zorgt dus echt voor een beter contact met je medemens.”

Nancy benadrukt dat de lessen geschikt zijn voor alle niveaus en leeftijden (18+). Lenig of niet, iedereen is welkom. (LB)

Zaal Sint-Jansheem, Noorddreef 1, De Panne. www.yogalessennancylein.be, Facebook: Yogalessen Nancy Lein; 0494 82 52 22; nancylein@telenet.be