Na opnamestop door verdachte overlijdens: nieuwe bewoners opnieuw welkom in WZC Rozenberg in Oostrozebeke

Vanaf morgen mag wzc Rozenberg in Oostrozebeke weer nieuwe bewoners inschrijven. Het woonzorgcentrum kreeg in september 2022 een opnamestop opgelegd, nadat bekend raakte dat er al sinds 2020 een gerechtelijk onderzoek loopt naar enkele verdachte insulinegerelateerde overlijdens. Die opnamestop werd in november verlengd, omdat er nog steeds te veel tekortkomingen op vlak van medicatieveiligheid werden vastgesteld. Op 9 januari besliste het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dat de opnamestop kan opgeheven worden.

Veel verbetering zichtbaar

“De laatste inspectie dateert van midden december. Toen bleek dat het woonzorgcentrum alle tekortkomingen had weggewerkt. Er was verbetering zichtbaar, zowel in het medicatiebeleid als op tal van andere vlakken. Ook de administratie wordt nu correct en zorgvuldig uitgevoerd. We zagen geen nood meer om de beschermingsmaatregelen opnieuw te verlengen”, aldus Joris Moonens, woordvoerder van VGZG.

“Tijdens de laatste inspectie bleek dat de directie alle tekortkomingen heeft weggewerkt”

Naast een opnamestop van nieuwe bewoners moest het rusthuis verplicht samenwerken met een externe dienst om medicatie te mogen toedienen aan de mensen die er verblijven. Ook die maatregel wordt stopgezet. “Het woonzorgcentrum staat wel nog onder verhoogd toezicht bij het Agentschap. Dat wil zeggen dat we nog frequent over de vloer zullen komen voor extra controles. “

Carine Geldhof, schepen en OCMW-voorzitter van Oostrozebeke, is alvast tevreden: “Momenteel zijn er 14 vrije plaatsen in het woonzorgcentrum. Hoe langer die leeg blijven, hoe groter de financiële gevolgen voor wzc Rozenberg. Hoeveel nieuwe bewoners er meteen zullen kunnen intrekken is nog niet duidelijk. Maar dit is alvast bijzonder goed nieuws!”