Muriel Grooten start nu ook met hypnose in praktijk

Muriel Grooten (49) breidt haar therapie uit met hypnose. De geboren Blankenbergse, sinds kort woonachtig op wijk De Ruiter in Roeselare, specialiseerde zich tien jaar geleden in shiatsu.

“Tijdens de coronacrisis verdiepte ik me in hypnosetechnieken. Sommige mensen staan er nog sceptisch tegenover, maar door middel van hypnose kan je wel een zaadje planten in iemands onderbewustzijn en zo wonderlijke zaken bereiken.”

Opleidingen

Al een tiental jaar kan je bij Muriel Grooten terecht voor shiatsu, een totaalbehandeling die zich zowel focust op het emotionele als het fysieke, waarbij drukpunten in het lichaam onder handen genomen worden. “Veel van mijn cliënten die voor shiatsu langskomen vragen me vaak om advies over bepaalde zaken in hun leven. Ik probeer positieve begeleiding te geven. Mijn advies wordt wel geapprecieerd, maar uiteindelijk wordt er weinig mee gedaan. Het is net alsof die klanten ‘geprogrammeerd’ zijn om in een bepaald patroon te blijven.” Muriel hoopt toch om ook die mensen te kunnen helpen en ontdekte de wereld van de hypnose. “Tijdens de coronacrisis, waar shiatsu-behandelingen niet mogelijk waren, liet ik me onderdompelen in die wondere wereld.” Muriel volgde verschillende opleidingen en leerde verschillende hypnosetechnieken.

In haar praktijk langs de Iepersestraat startte Muriel onlangs met hypnosesessies. “Met hypnoses kan je in iemands onderbewustzijn een zaadje planten. Ons onderbewustzijn is emotioneel, niet rationeel en doordat dat onderbewustzijn voor 95 procent verantwoordelijk is voor ons handelen, onze gedachten en onze gevoelens, gebeurt daar het veranderwerk. In dat onderbewuste is het gemakkelijker om een nieuw patroon te steken. Ik ben ervan overtuigd dat je met hypnose wonderlijke veranderingen kan bereiken.” Zo helpt Muriel momenteel al mensen om bijvoorbeeld van hun suiker- of rookverslaving af te geraken. “Maar ze moeten het ook echt willen. Een geslaagde sessie kan enkel maar wanneer de klant zelf een verandering beoogt.”

Hoewel sommige mensen nog steeds sceptisch tegenover hypnose staan, denkt Muriel dat meer en meer mensen dergelijke sessies zullen volgen. “Ze kampen vaak met vage klachten, kleine probleempjes waarvan dokters de oorzaak niet vinden. Vaak is de oorzaak iets psychisch. Via hypnose kunnen we te weten komen wat er precies tussen de oren zit”, klinkt het.

Meer info via murielgrooten@hotmail.com of 0475 56 21 66.