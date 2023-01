MUGheli-Actieteam Heuvelland overhandigt 2.600 euro aan MUG-helikopter

Het MUGheli-Actieteam Heuvelland kon een cheque van 2.600 euro overhandigen aan dokter Nicolas Müller. Hij is de begeesterende kracht achter de MUG-helikopter.”Bedankt inwoners van Heuvelland en de talrijke handelszaken die prijzen geschonken hebben,” zegt N-VA raadslid Ivo Fonteyne.

Onze provincie heeft als enige in Vlaanderen een MUG-helikopter in dienst. De MUG-heli betekent voor een groeiend aantal mensen echt het verschil tussen leven en dood. De MUG-heli voert jaarlijks tussen zonsopgang en zonsondergang meer dan 700 tussenkomsten uit bij levensbedreigende aandoeningen ten gevolge van ziekte of ongeval. Hij wordt door de noodcentrale 112 uitgestuurd naar plaatsen waar slachtoffers via de weg moeilijk of niet kunnen bereikt worden.

“Voor de financiering (zo’n 800.000 euro per jaar) hangt de MUG-heli af van bijdragen van provincie, steden en gemeenten, alsook van sponsoring, giften en acties allerhande. Een klein aantal West-Vlaamse gemeenten vertikken het echter nog steeds om de heli financieel te ondersteunen. Ook het Heuvellandse gemeentebestuur blijft weigeren. Vandaar dat we opnieuw via de MUGheli-actie bij de bevolking van Heuvelland zijn gaan aankloppen, met een mooi resultaat. In de voorbije vier jaar hebben we al 10.700 euro kunnen schenken,” besluit Ivo Fonteyne.