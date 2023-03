Moi et Marie, alternatief voor maandverbanden en tampons: “Duurzaam en zacht”

Als Charlotte Therssen (37) uit Veurne ergens haar zinnen op heeft gezet, dan gaat ze er 100 procent voor. Voor haar nieuwe project Moi et Marie is dat niet anders. Enthousiast vertelt ze hoe ze op het idee kwam om eigen menstruatieondergoed te lanceren.

Al zeven jaar is deze mama van twee kleuters een actieve, creatieve zelfstandige voor wie geen uitdaging te gek is. “Eigenlijk doe ik al mijn hele leven wat ik graag doe”, lacht ze. “Samen met mijn man heb ik in Cuba en in Griekenland gewoond. Ik heb muziek gemaakt en geschreven, voor een uitgeverij gewerkt, voor een krant, radio en tv, samen met mijn partner een horecazaak gerund… Wel heb ik het altijd belangrijk gevonden om zoveel mogelijk duurzame en ecologische producten te kopen. Aan een beter milieu wil ik graag mijn steentje bijdragen. Nooit had ik er echter bij stilgestaan dat er een duurzaam alternatief zou bestaan voor maandverbanden en tampons. Tot ik recent ontdekte dat er menstruatieondergoed op de markt was. Ik probeerde een aantal zaken uit, zoals menstruatiecups, sponsjes en onderbroekjes van enkele merkjes. Die cups en sponsjes vond ik maar niks, en ook bij de slips had ik eerst mijn twijfels. Zo groeide het idee om een eigen merk te lanceren. Dat is Moi et Marie geworden.

Tante Marie

“De naam verwijst naar de volkse uitdrukking tante Marie is op bezoek wat betekent dat je als vrouw je maandstonden hebt. Eind vorig jaar heb ik vijf modellen uitgebracht. Ze worden geproduceerd in Portugal met duurzame, hypoallergene materialen: bamboevezel en organisch katoen. De stof is superzacht, comfortabel en zorgt nooit voor irritatie. Belangrijk is natuurlijk een hoog absorptievermogen. Zo voel je je altijd veilig. De menstruatieslips bestaan uit vier absorberende lagen en je kunt ze zes uur dragen op zware menstruatiedagen en zelfs een hele dag op lichte dagen. Maar dit ondergoed is niet alleen bedoeld voor vrouwen die menstrueren. Ook prille tieners zijn er blij mee, want ze hoeven geen tampons meer mee te smokkelen in hun schooltas. Het is een dankbare oplossing voor oudere vrouwen die last hebben van licht urineverlies of wanneer je veel transpireert tijdens het sporten.

Voor de prijs hoef je het niet te laten: de gemiddelde prijs van een slipje is 20 euro. Daarvoor koop je drie pakjes tampons, maar de slipjes gaan jaren mee. Wat het onderhoud betreft: je spoelt ze voor je ze wast op 30 graden met een zacht wasmiddel, en je gebruikt geen wasverzachter. Als je bedenkt hoeveel afvalbergen wegwerpmaandverbanden, tampons en inlegkruisjes voor ons milieu betekenen, dan is de keuze voor menstruatieondergoed meer dan verantwoord. Het basic model is onze Marie. Er zit ook een nachtslip, een slip met kant en een glad, naadloos model in de collectie. En we werken aan een menstruatiebadpakkencollectie, zodat je tijdens je vakantie niet meer aan de rand van het zwembad moet zitten toekijken.”

Charlotte staat zelf versteld van de enorme vlucht die haar project heeft genomen: “We zijn zelfs marktleider in België en Nederland. Deze zomer lanceren we nieuwe modellen. Op de website vind je alle informatie over hoe je kunt bestellen.”

Info: https://moi-et-marie.com/ of info@moi-et-marie.com