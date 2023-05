Mobiele Zorggroep opent nieuw kantoor in centrum Roeselare

De Mobiele Zorggroep, die reeds in verschillende provincies over ons land actief was, opent nu ook een nieuwe vestiging in Roeselare. Voortaan kan wie dringend een audicien of opticien nodig heeft, nu ook in het kantoor van de Mobiele Zorggroep in de Noordstraat te Roeselare terecht voor een afspraak.

Met die nieuwe dienstverlening in Roeselare verdubbelt de Mobiele Zorggroep de contactmogelijkheden voor wie dringend een audicien of opticien nodig heeft, en speelt ze daarmee in op een belangrijk maatschappelijk fenomeen, namelijk vergrijzing.

“Vergrijzing gaat namelijk heel vaak gepaard met toenemende vereenzaming. Oudere mensen lopen een groter risico op sociale isolatie en eenzaamheid vanwege verschillende factoren, waaronder het verlies van partners, vrienden en familieleden, beperkte mobiliteit, verminderde participatie in sociale activiteiten en veranderende sociale netwerken”, zegt de Mobiele Zorggroep. “Net daarom biedt het dienstenpakket van de Mobiele Zorggroep een passend antwoord op de uitdagingen waar ouderen mee kampen.”

Nieuwe dienst

“In woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen is de Mobiele Zorggroep al lang geen onbekende en heeft ze met haar diensten reeds talrijke bewoners opnieuw het plezier van een goed gehoor of een uitstekend zicht bezorgd.”

Wie geconfronteerd wordt met een nijpend tijdsgebrek of wat minder mobiel is, kon voordien al telefonisch of via mail een afspraak vastleggen om een specialist aan huis te krijgen. Nu komt daar in Roeselare een nieuwe dienst bij. Iedereen die een afspraak wenst te maken, kan vanaf nu ook in het kantoor van de Mobiele Zorggroep in de Noordstraat 126 te Roeselare terecht.