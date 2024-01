Minister Hilde Crevits trapt nieuwe Bewegen Op Verwijzing-campagne af in Brugge

Vanaf nu mogen onder andere ook kinesisten, psychologen, maatschappelijk en sociaal werkers, apothekers en verpleegkundigen hun patiënten doorsturen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach.

Tot voor kort kon enkel de arts een verwijsbrief geven. “Op die manier willen we nog meer mensen in beweging krijgen en de drempel verlagen om te starten met een actiever leven”, aldus Vlaams minister Hilde Crevits, die woensdag in BC Ten Hove in Sint-Michiels de aftrap kwam geven van de nieuwe Bewegen Op Verwijzing-campagne.

Aan deze campagne, die op sociale media en op de VRT loopt, werken heel wat bekende gezichten mee, zoals kinesist Lieven Maesschalck, diëtist Michaël Sels, psychiater Dirk De Wachter en maatschappelijk werker Joost Bonte.

Info: www.bewegenopverwijzing.be. (CGRA)