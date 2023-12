Minister Hilde Crevits op werkbezoek in Home Vrijzicht

In het bijgebouw van het woonzorgcentrum Home Vrijzicht langs de Veurnseweg te Elverdinge werden twee verblijven ingericht als thuisvervangende omgeving voor palliatieve zorg. De directie en personeel mochten Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij op vrijdagnamiddag 1 december ontvangen voor een werkbezoek en rondleiding.

“Als mensen te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn en beseffen dat het einde van het leven niet veraf meer is, worden ze geconfronteerd met moeilijke keuzes. Thuis blijven of een opname in de palliatieve eenheid van een ziekenhuis is dan vaak geen optie meer. Of als iemand van wie je houdt ongeneeslijk ziek wordt, lukt het je soms als mantelzorger niet meer om je geliefde thuis te verzorgen, ondanks alle inspanningen. In de praktijk maken we dergelijke situaties vaak mee. In die gevallen is professionele opvang broodnodig, zorg waarop we in deze regio vaak niet kunnen op terugvallen.

Daarom openen we vanaf januari 2024 de deuren van dit nieuw initiatief, voorlopig gekend onder de naam ‘Hospice-care of -zorg”. Twee volledig uitgeruste verblijven, in het voormalig kloostergebouw naast ons WZC, zijn ingericht als thuisvervangende omgeving voor palliatieve zorg. Om mensen op te vangen en ze in familiale en professionele omstandigheden in rust en privé en in huiselijke sfeer hun naderende levenseinde te laten doorbrengen. Praten over ziek zijn en sterven is niet gemakkelijk. Maar de mensen informeren over welke beslissingen en voorbereidingen je kan nemen, een proces van dialoog op gang brengen, wat wij vroegtijdige zorgplanning noemen, daar hechten wij veel belang aan”, lichtte Stefan Devlieger van Home Vrijzicht toe.

Op 14 december om 19.00 uur is er info- en kennismakingmoment in het WZC, waarvoor kan ingeschreven worden op onthaal@homevrijzicht.be of 057 22 41 80.

Minister van Welzijn en Volksgezondheid Crevits (cd&v) toonde, ook vanuit haar private levenssfeer, heel wat interesse voor het initiatief. Aan tafel schoven een aantal bewoners en familieleden mee met, algemeen directeur van het WZC Avelgem, een pionier in deze zorgvorm, voorzitter HVZ Yannick Blanckaert en Dries Messeyne van het netwerk palliatieve zorg Midden-West-Vlaanderen. (RLa)