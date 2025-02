Minister Hilde Crevits helpt handje in woonzorgcentrum De Plataan tijdens ‘Expeditie Zorg’: “Een babbeltje slaan, maakt veel goed”

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) kwam maandag een handje helpen in woonzorgcentrum De Plataan in Izegem. Dat deed ze in het kader van ‘Expeditie Zorg’, een initiatief van de VVSG waarmee nieuwe lokale bestuurders kennis kunnen maken met de zorg.

Het was de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten die de minister uitnodigde naar Izegem. Daar kreeg ze een verwelkoming en rondleiding van directeur Bas Kindt, zorgschepen Nadia Staes en burgemeester Kurt Grymonprez (STiP+). De minister mocht er onder andere mee de waterronde helpen in goede banen leiden. Bij het brengen van een glaasje water ontstonden ook enkele interessante babbels. “Het mooiste cadeau dat je aan de senioren hier kan geven, is een beetje van je tijd”, zegt ze daarover. “Een praatje maken kost niet veel tijd en het maakt meteen veel goed. Tijd maken loont, maar het is meteen ook een uitdaging in de zorg. Dat besef ik ook. Het is het belangrijkste wat je elkaar kan geven.”

Zorg was het departement waar de minister in de vorige legislatuur op actief was, nu heeft ze andere bevoegdheden. “Maar de affiniteit met de sector is er nog altijd”, vertelt ze. Ook de krapte van de arbeidsmarkt en de verloning in de zorg kwam kort aan bod in de gesprekken in Izegem.

Hele week

Nog de hele week kunnen nieuwe lokale bestuurders en politici kennismaken met de zorg tijdens ‘Expeditie Zorg’. Zo staat woensdag hetzelfde te gebeuren in WZC Rozenberg in Oostrozebeke, waar even meehelpen tot de mogelijkheden behoort, net als enkele infosessies voor wie meer over pakweg de gemeentelijke kinderopvang, het Sociaal Huis of Huis van het Kind wil weten.