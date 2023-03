Minister Crevits zet Dominiek Savio in de kijker op de 12e editie van Dag van de Zorg

Minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gaf vanmorgen het startschot van de twaalfde editie van Dag van de Zorg in Dominiek Savio. Vandaag gooien bijna 200 organisaties hun deuren open voor wat dé feestdag bij uitstek is voor zorginstellingen.

Centraal thema dit jaar is ‘Werken in zorg en welzijn’ want mensen uit de zorgsector moeten uit het juiste hout gesneden zijn. ‘De collega’s en medewerkers hier zijn continue op zoek naar de talenten van elke bewoner in plaats van zich te focussen op de beperkingen’, klinkt het bij Dominiek Savio. Ook minister Crevits treedt bij in die visie waarbij zorg dragen voor iemand bestaat uit kijken naar wat mensen wel nog kunnen.

Vanaf 1 april kunnen alle Vlaamse voorzieningen een aanvraag doen om financiële ondersteuning te krijgen wanneer ze bijvoorbeeld een zij- instromer helpen om aan de slag te kunnen in de zorgsector. “In zijn totaliteit trekken we 23 miljoen euro uit om die jobcoaching in goede banen te leiden zodat meer mensen de weg naar de zorgsector vinden. Nu valt het begeleiden van nieuwe werkkrachten vaak ten laste van huidige werknemers en dat willen we op die manier aanpakken”, aldus minister Crevits.

(EVG)