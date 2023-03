Michael Vanthourenhout fietst gloednieuw sportmedisch centrum in Tielt in

Vrijdagavond fietste Belgisch en Europees veldritkampioen Michael Vanthourenhout het gloednieuwe sportmedisch centrum in het Sint-Andriesziekenhuis in. Zowel topsporters als amateursporters kunnen er voortaan terecht voor een inspanningstest, trainingsadvies, sportcardologische screening en behandeling van sportblessures. “Belangrijk voor sporters die hun grenzen willen verleggen.”

Veldritkampioen Michael Vanthourenhout legde vrijdagavond wel een heel opmerkelijk parcours af. Binnen de muren van het Sint-Andriesziekenhuis reed hij enkele rondjes, sprong over verschillende balkjes om uiteindelijk aan het nieuwe sportmedisch centrum te finishen. Daar legde hij als eerste een inspanningstest af. “Dergelijke testen vind ik zelf heel belangrijk, zowel voor topsporters als voor amateurs. Het is belangrijk om te weten als je al dan niet wel aan sport mag doen en et weten of alles wel ok is met je hart. Ik raad zowel jong als oud aan om een dergelijke test te doen.”

Preventie

Dokter Philippe Vanderheeren is een van de trekkers van het sportmedisch centrum in het Sint-Andriesziekenhuis. “Het sportmedisch centrum is na het dagziekenhuis psychiatrie en de afdeling psychogeriatrie de derde nieuwe dienst die we in twee jaar tijd openen. Met dit sportmedisch centrum zetten we nog meer in op preventie, screening en begeleiding. Ideaal voor bijvoorbeeld sporters die eens hun grenzen willen verleggen door bijvoorbeeld de Mont Ventoux op te fietsen”, aldus Vanderheeren.

Complete benadering

In het Sportmedisch Centrum kan elke beginnende en ervaren, recreatieve en competitieve sporter terecht voor een inspanningstest, trainingsadvies, sportcardiologische screening en longfunctieonderzoek, evenals voor diagnose, behandeling en preventie van sportblessures. “De multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende specialisaties binnen het ziekenhuis zorgt voor een complete benadering van de sporter waarbij, indien nodig, gericht doorverwezen kan worden”, aldus Vanderheeren.

Trainingsbegeleiding

Met Joni Vandewalle stelde het ziekenhuis een enthousiaste sportinspanningsfysiologe aan. Zij toonde vrijdagavond aan de aanwezigen hoe een lactaatmeting bij een inspanningstest wordt uitgevoerd. “Een inspanningstest neemt ongeveer een uur in beslag. Daarnaast kunnen de sporters ook trainingsbegeleiding krijgen op basis van hun huidige conditie en hun specifieke doelstelling”, aldus de inspanningsfysiologe. Meer informatie is te vinden op www.sintandriestielt.be.