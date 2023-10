Meulebeke zet in op borstkankerpreventie

Oktober is internationaal de actiemaand in de strijd tegen borstkanker. Ook in Meulebeke willen ze hun steentje bijdragen.

“Wij willen deze maand extra gebruiken om onze vrouwelijke inwoners maximaal te sensibiliseren over preventie van borstkanker”, klinkt het bij schepen Jean-Marie Gunst. “In onze gemeente liet 64,9% van de vrouwen van 50 tot 69 jaar zich preventief onderzoeken. Daarmee scoren we beter dan het provinciaal gemiddelde maar we leggen de lat nu nog hoger. Ons streefcijfer is 75% en dat betekent dus nog heel wat werk voor de boeg.”

“In het dienstencentrum Ter Deeve loopt tot eind van de maand de tentoonstelling ‘Bustehouder’ Aan de hand van een 20-tal banners vertellen verschillende vrouwen over hun kijk op hun lichaam, vrouw zijn, ouder worden… In de cafetaria hebben we dan nog een tentoonstelling met het artistiek keramisch werk van Lieve Everaert onder de noemer ‘Moeders en Dochters’.”