Meulebeekse Wzc De Zonnewende start eerste Memotheek in Vlaanderen: “Ontleen gratis hulpmiddelen”

Infopunt dementie startte met de oprichting van een Memotheek in wzc De Zonnewende in Meulebeke. Met deze uitleendienst wil men personen met dementie en hun omgeving kennis laten maken met een reeks hulpmiddelen op maat, die hun leven thuis voor een stuk comfortabeler kunnen maken.

Elf jaar geleden ging het toenmalige wzc Sint-Vincentius van start met een Infopunt dementie. Een van de medeoprichters was Meredith Delaere, die nu coördinator ethiek en dementie is in wzc De Zonnewende en ook personen met dementie en hun familieleden begeleidt. Zij wordt bijgestaan door Isabel Vermaete, ook ergotherapeut in het woonzorgcentrum.

“Naast de psychosociale ondersteuning en begeleiding geven we ook begeleiding bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals het gebruiken van de smartphone, het koken, het ordenen van dingen”, opent Meredith Delaere. “We staan dus mensen met dementie en hun omgeving bij om zo lang en goed mogelijk te blijven functioneren in de eigen leefomgeving. Dit is van kapitaal belang voor het gevoel van zelfwaarde van de persoon met dementie, maar ook voor zijn/haar medische gezondheid en evolutie van het ziektebeeld. Hulpmiddelen kunnen een grote meerwaarde betekenen, maar zijn vaak moeilijk te krijgen en duur.”

“Onze Memotheek wil voor deze problemen een oplossing brengen en de drempel naar hulpverlening verlagen. Hier kunnen mantelzorgers of familieleden van mensen met dementie gratis tal van hulpmiddelen ontlenen om ze in de thuissituatie te gebruiken. Bovendien krijgt men advies en begeleiding bij het gebruik ervan. Zo kan men vanuit de praktijk oordelen of het hulpmiddel voldoet en of men het wil aankopen. Dankzij de steun van CERA beschikken we nu over een divers assortiment.”

Test het uit

“Onze Memotheek is een verlengstuk van de weg die we met infopunt dementie zijn ingeslagen”, pikt Isabel Vermaete in. “We houden onze ‘koffietafel dementie’ waar we telkens een twintigtal mantelzorgers mogen verwelkomen. Ondertussen hadden we ook al onze ‘Toolbox’, een zeer praktische handleiding met een heleboel uitgeschreven tips en nu is er de Memotheek. We hebben diverse hulpmiddelen zoals klokken, eenvoudige telefoons tot zeer handige afstandsbedieningen voor tv. Verder hebben we nog een radio met uitsluitend de favoriete muziek van de persoon met dementie, of een fornuisknopbeschermer, aangepaste deurklinken, praatboxen…”

“Onze Memotheek staat open voor alle inwoners van Meulebeke en voor de bewoners van De Zonnewende. Heb je interesse om een voorwerp uit te testen, dan kan je dit 2 tot 4 weken gebruiken in de thuissituatie. Dat testen is volledig gratis. Er wordt enkel een waarborg gevraagd. Nadien breng je het hulpmiddel terug. Is er interesse voor aankoop, dan kunnen we vrijblijvend helpen met een lijst van leveranciers.”

Je vindt de Memotheek in wzc De Zonnewende, Karel van Manderstraat 68. Open na afspraak via het Infopunt dementie. Isabel.vermaete@gvo.be of 051 48 81 72.