Medisch Centrum Diksmuide uit de startblokken met de opening van dialyseafdeling en polikliniek nefrologie

Goed nieuws voor patiënten uit de regio die nierdialyse nodig hebben. Sinds vandaag hoeven ze geen verre verplaatsingen meer te maken, maar kunnen patiënten in Diksmuide in het nieuwe Medisch Centrum terecht. Het vroegere zwembad De Kupe kreeg een nieuwe bestemming.

“De grond werd destijds aan stad Diksmuide geschonken met de bepaling dat het ten dienste van de bevolking moest gebruikt worden”, vertelt burgemeester Lies Laridon. “Er moest iets van cultuur of voor de gezondheid worden mee gedaan. Toen we het nieuwe zwembad bouwden vroegen we ons af wat we met De Kupe konden doen. Toen zijn we gaan brainstormen en namen we met verschillende mensen contact, met als resultaat dat het Jan Yperman hier in eerste instantie een nierdialyse centrum realiseert. De grond is in erfpacht gegeven, de werken om het centrum te maken werden door Jan Yperman gedaan.”

Er kunnen 12 patiënten tegelijk behandeld worden in de ruimte waar vroeger het kleuterbad was. “Het aantal dialysepatiënten stijgt jaarlijks door de vergrijzing van de bevolking. Dialyse heeft een grote impact op het leven van de patiënten, elke sessie duurt een 3 à 4 uur, reken daar dan nog de verplaatsing bij die de patiënt moet maken en dan komt men al snel aan 5 à 6 uur per sessie”, legt algemeen directeur van het Jan Yperman Ziekenhuis, Frederik Chanterie, uit. “De overheid bepaalt dat elke patiënt binnen een straal van 10 km toegang moet hebben tot deze levensnoodzakelijke therapie, wat dus voor de mensen van Diksmuide en omgeving niet zo was. Om de mogelijkheid tot nierfunctievervangende therapie dichter bij de patiënt te brengen investeren wij met volle overtuiging in Diksmuide. Het gaat hier om een investering van 6.000.000 euro. In de korte tijd van amper 10 maanden is het zwembad in een nierdialysecentrum veranderd, een recordtijd. Dit is de opstart van een specifiek medisch aanbod voor de inwoners van Diksmuide en omliggende gemeenten, dialyse en de behandeling van nierziekten zijn de eerste medische disciplines die worden aangeboden, later volgen radiologie en eventueel andere medische disciplines.”

Radiologie

Op dinsdag, donderdag en zaterdag kan men van 7.30 tot 12.45 uur terecht voor dialyse. De nefrologen houden consultatie op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur. Dr. Hilde Vanbellghem, Dr Paulien Van Acker en Dr Steven Vandewaeter allen specialisten nefrologie, algemeen inwendige dialyse, zijn er aanwezig, ook de algemeen hoofdverpleegkundige Carine Struye en adjunct-hoofdverpleegkundige Jasper Beele staan er ten dienste van de patiënten.

“Zeker een grote meerwaarde voor Diksmuide en omliggende en straks verhuist ook de radiologie, waar dokter Faes vroeger werkte, naar hier, zo groeit het centrum verder uit en wordt gezondheidszorg in onze regio steeds dichter bij de mensen gebracht”, besluit burgemeester Lies Laridon. (ACK)